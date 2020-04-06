Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, af ve merhamet vesilesi mübarek Berat Gecesi'ne Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle bir kez daha erişmenin huzurunu, on bir ayın sultanı, sabır ayı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi bu özel gecenin, ruha ağır gelen sıkıntılardan berat etmek ve esenliğe kavuşmak için bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Beratın en derin anlamının bağışlanma olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Beratın, bedenlerimizin hastalıklardan, ruhlarımızın günahlardan arınmasına vesile olması duasıyla Rabb'imizin sonsuz mağfiretine sığınıyor, insanlığın huzur ve selameti için ellerimizi semaya kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:
"Tüm insanlığı etkileyen, bedenlerin sıhhatini bozan bir virüsle mücadele ettiğimiz bu dönemde inancımızın, medeniyetimizin ve geleneklerimizin bize öğrettiği şekilde dayanışma duygumuzu ve yardımlaşma iştiyakımızı zirvede tutuyor, büyüklerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor, gönüllerini ve dualarını almaya gayret gösteriyoruz. Yüce Mevla'mızdan niyazımız, bu zorlukta dirayetimizi ve sabrımızı çoğaltması, hayırlı amellerimizi artırmasıdır."
Salgın hastalık nedeniyle bir süredir uzak kalınan camileri yeniden coşkuyla doldurmak için dua ettiğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:
"Rabb'imizin huzurunda omuz omuza saf tutacağımız, büyüklerimizle yeniden bir araya gelip paylaşımlarımızı çoğaltacağımız huzur dolu ve sağlıklı günlerin yakın olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Affımızı ve kurtuluşumuzu umduğumuz bu mübarek gece vesilesiyle yaşadığımız sıkıntıların bir an önce son bulmasını diliyorum. Vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize yüce Mevla'mdan rahmet niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Huzur, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı - Haberler

Politika Manşet

Haberler

İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Haberler
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu Haberler
Korona yasağına takılan gelin ve damat, üst geçitte buluştu
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis ’Dur’ dedi Haberler
Cami avlusunda moda çekimi yapan kız kardeşlere polis "Dur" dedi
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Haberler
İBB, salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da ulaşım tarihinde bir ilk gerçekleşti
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek

Son Dakika Politika Haberleri

13:43: Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok - Haberler 13:40: Taksicilerden ilginç korona virüs önlemi - Haberler 13:39: Digor'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haberler 13:39: Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı - Haberler 13:38: 912 nüfuslu köyde hayat durdu - Haberler 12:41: Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 11:05: Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?