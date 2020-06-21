AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Havza'da incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

21.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.
Karaaslan, ilçede ilk olarak Sivrikese Mahallesi'ni ziyaret ederek burada tarihi camide incelemeler yaptı, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek Babalar Günü'nü kutladı.
Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu süreçte öyle bir sınav verdi ki, Avrupa ülkeleri, Amerika... O imrenilerek bakılan ülkelerin çok ağır bedeller ödediği bu salgın sürecinde, hamdolsun biz ülke olarak başarı ile çıktık." dedi.
Mücadelenin bitmediğini vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Canlarımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Halen de çıktık diyemeyiz. O yüzden dikkatli olmaya her seferinde davet ediyorum sizleri. Allah korusun ipin ucunu kaçırırsak yeni bir süreç başlayabilir. Dünyada hiçbir devlet yok ki 80 ülkeden vatandaşını alsın, getirsin, yardım göndersin ya da uçak kalksın gelsin. Dünyada başka hiçbir yerinde böyle bir ülke yok ki hem salgın ile mücadele ederken 5 büyük dev hastane açsın. Dünyada başka bir ülke yok ki bu salgının ekonomik tarafı ile mücadele ederken bir taraftan bu kadar yatırımı hayata geçirsin. Çünkü bizim gerçekten her şeyden önce çok güçlü, çok iradesi sağlam, çok cesaretli bir Cumhurbaşkanımız var. Bir de ona inanan bir milletimiz var."
Karaaslan, AK Parti olarak ülkeyi güçlendirmeye, kalkındırmaya ve en ücra köşesine kadar yatırımları götürmeye çalıştıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Karaaslan, "Bu süreci atlatacağız. Hep birlikte ülke olarak atlatacağız. Daha nice yollar, nice okullar, nice adliye binaları yapacağız. Ülkemizi el birliği ile kalkındırmaya devam edeceğiz inşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu süreçte dünyanın imrenerek baktığı bir ülke haline geldi. İnşallah bizler de hepimiz gece, gündüz demeden bunu devam ettirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." diye konuştu.
Karaaslan ve beraberindekiler daha sonra Kayabaşı Mahallesi'ne geçerek burada muhtarlarla bir araya geldi.
Kurt Köprü ile ilçedeki tarihi noktalara ziyaret gerçekleştiren Karaaslan'a, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Havza’da incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Havza, Güncel, Haber

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