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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

20.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:56 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Kaya, "haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" isimli fotoğrafına oy kullandı.
Kaya, "yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, "Çamlıca'da kandil akşamı" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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