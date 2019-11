AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 'Geleceğe Nefes' için fidan dikti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, 'Geleceğe Nefes' için fidan diktiİSTANBUL - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Gaziosmanpaşa 'da 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek vererek fidan dikti. Kaya, "Bugün 22.6 milyon hektar orman alanı olan bir Türkiye var. Ama yeter mi yetmez büyük seferberliklerle 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Gaziosmanpaşa genelinde 250 ağaç dikimi gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi de 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına kapsamında dikilecek olan 11 milyon fidan dikimine destek verdi. Karayolları Spor Parkı'nda gerçekleşen dikime AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dikimde Kaya, çocuklarla birlikte kürekle toprak atarak ağaçlara can sularını verdi. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta adının yazılı olduğu ağaç fidanı sertifikasını Kaya'ya hediye etti. Ayrıca Karayolları Spor Parkı'nda toplamda 70 tane sığla, mabet, ıhlamur, meşe türlerinde ağaç dikildi."Bugün 22. 6 milyon hektar orman alanı olan bir Türkiye var"'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek veren Kaya, "11 milyon fidanımızı toprakla buluşturacağımız bugünde başkanımız Karayolları Mahallesi'nde böyle bir etkinlik yapacağız deyince Gaziosmanpaşa'da olmayı kendime bir görev bildim. Bugün 22.6 milyon hektar orman alanı olan bir Türkiye var. Ama yeter mi yetmez. Büyük seferberliklerle 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Geleceğe nefes diyoruz. Tam bugün 2 bin 23 noktada fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Tüm çocuklarımızı geleceği Türkiye'nin geleceği için çok daha yeşil çok daha nefes alan temiz havaya sahip bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz " diye konuştu.Usta'dan evlenen çiftlere ağaç müjdesiÜlkemizin yeşil ve huzurlu olması gerektiğinin önemini vurgulayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün anlamlı bir etkinlik için bir aradayız. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan ve Orman Bakanlığımızın desteklediği 11 milyon ağaç dikme kampanyası kapsamında bizlerde bu parkta destekleyelim istedik. Ben ülkemizin yeşil ve huzurlu bir ortam olmasını diliyorum. Temennimiz şu şehrimizde doğan her yeni bebeğimizin bir fidanı bir ağacı olsun. Bir başka uygulama olarak da evlenen her çiftimize bir ağaç dikiyoruz. Mesire alanımızda diktiğimiz ağaçların sertifikasını çiftimize takdim ediyoruz. Böylece yeşile ve yeşilliğe de destek olmaya da devam ediyoruz" dedi."Ağaç dikip, oksijenimizi aldık"Arkadaşlarıyla beraber ağaç diktiğini söyleyen 8 yaşındaki Bircan Çınar, "Az önce ağaçlarımızı diktik. Oksijenimizi aldık. Ağaçları besledik su verdik, onlara İstanbul'un yemyeşil olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu."Ağaçlardan oksijen alıyoruz"Ağaçların öneminden bahseden 8 yaşındaki Enes Eten ise, "Ağaçları dikmemizin önemi ağaçlar olmasaydı biz de olmazdık. Çünkü ağaçlardan oksijen alıyoruz. Küreklerle ağaç diktik. Yeşil İstanbul çok önemli her birimiz bir ağaç dikmeliyiz" ifadelerini kullandı.