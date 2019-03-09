Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Kaya: Üreten kadınlar vergiden muaf olacak

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Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Kaya: Üreten kadınlar vergiden muaf olacakİSTANBUL, (DHA) - Kadınlar Günü kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve birçok partilinin de katılımıyla Sevgi Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Kadınlar isterse dünyanın da, Türkiye'nin de çok güzel olacağına inanıyorum' dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve Serkan Bayram, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan,AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ve çok sayıda vatandaş Sevgi Yürüyüşü'nde Kadınlar Günü için yürüdüler. Sevgi Yürüyüşü,Samandıra Kültür Merkezi'nden başlatıldı.Birçok kadının katıldığı yürüyüşte kadınlara karanfil dağıtılarak Kadınlar Günü kutlandı. Etkinlik sonunda konuşan Kaya, emekçi kadınların vergilerden muaf olacağı müjdesini verdi'GÜZEL BİR GELECEK İÇİN AŞKLA ÇALIŞAN KADINLARIZ'Sevgi yürüyüşünde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 'Ülkemdeki ve dünyadaki bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Fakat öncelikle bu vatan için en sevdiklerini şehit veren annelerin ve şehit eşlerinin Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şehit aileleri bize emanettir. Biz siyaset yapan kadınlarız. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için siyasetin içerisinde gece-gündüz demeden mesai harcayan ve ülkesinin güzel bir geleceğe ulaşması için çalışmayı aşkla sürdüren kadınlarız. Kadınlar isterse dünyanın da, Türkiye'nin de çok güzel olacağına inanıyorum. Türkiye'nin gücüne güç katması için gece-gündüz çalışan kadınlarız' dedi.'KADINLARIMIZ İŞ HAYATI VE AİLE HAYATI ARASINDA SIKIŞMASIN'Kadınlarla ilgili çalışmaları anlatan Kaya, 'Kadınlarımızın iş gücüne katılımını arttırmak için çalışıyoruz. Bugün yüzde 34 ama 2023 hedefimiz yüzde 41 olacak. İnanıyorum ki bu rakamı tutturacağız. Kadınlarımız için verdiğimiz süt izinleri, doğum izinleri bu tür izinleri arttırdık. Benim annem ben doğduğumda sadece 40 gün izin yapabilmiş. Bugün ise kadınlarımız 6 ay izin kullanabiliyorlar. 2 yıla kadar ücretsiz izin alabiliyorlar. Evlatları 1 yaşına girene kadar süt izni kullanabiliyorlar. Kadınlarımız iş hayatı ve aile hayatı arasında sıkışmasının önüne geçecek düzenlemeleri hayata biz geçirdik. Kızlarımızın okullaşma oranlarını yüzde 45'lerden yüzde 84'lere çıkardık. Erkeklerle eşit seviyelere taşıdık. Bu da yeterli değil. Biz her kız çocuğunun üniversite okumasını istiyoruz. Çünkü kadınlar güçlü olursa aile güçlenir, toplum güçlenir. Şartlı eğitimlerle kız çocuklarımızın okumasına destek oluyoruz. Kız çocuklarımızın özellikle fen bilimleri gibi alanlarda güçlü bir şekilde var olmaları için desteklerimiz devam edecek.Üreten kadınlara asgari ücretin 12 katı kadar, yıllık 30 bin liraya yakın bir tutarda evlerinde ürettikleri ürünleri pazarladıklarında vergi muafiyeti getirdik. Çünkü ev hanımları yoğun olarak bizden bunu istediler? dedi.ÇOCUK BAKIMI SORUNU İÇİN KREŞ ÇÖZÜMÜYerel seçimler öncesi kadınlara yönelik vaatlerinden bahseden Genel Başkan Yardımcısı Kaya şunları söyledi :'Tüm belediyelerimiz Kadın ve Aile Danışma Merkezleri ile güçlendirilecek. Kadınların sosyal ve psikolojik anlamda destekleneceği merkezler sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım beyefendi kreş açacaklarını açıkladılar. Çalışan kadınların en büyük sorunlarından biri olan çocuk bakım sorununa da bu anlamda yerel belediyeler aracılığı ile de destek vermiş olacağız. Kadınlarımız hem anne olabilsin hem iş kadını olabilsin diye. 2 yaşa kadar izin haklarını zaten yasal olarak yaptığımız düzenlemelerle sağlamıştık. Bizim yaptığımız düzenlemeler bir milattır.''MUTLULUĞUMUZU SOKAKLARA TAŞIRDIK'Sancaktepe'de kadınlarla sık sık buluştuğunu söyleye Belediye Başkan Adayı Döğücü ise, 'Sancaktepe bugün çok mutlu. Yerel yönetimde kadınların görev alacağı günlere az kaldı. Sancaktepe'de kadınlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızın desteğini alıyoruz. Kadınlar Günü'nde de hep birlikte mutluluğumuzu sokaklara taşıralım istedim' dedi.(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNÜLÜ)