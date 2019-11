AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya Van'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Dünya Bankası'nın 2018 yılında açıkladığı rapora göre, son 15 yılda dünyada yoksullukla mücadelede en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.Çeşitli etkinliklere katılmak üzere Van 'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Van Hilton Double Tree Otel'de gerçekleştirilen Sosyal Politikalar Başkanlığı'nın "Doğu Anadolu Bölge Toplantısı" programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idaresinde son 17 yılda sosyal politikalar alanında, sosyal devlet olma yolunda sessiz bir devrimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Bu süreçte birçok anayasal, yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Sosyal hizmetler alanında kurumsal kapasitemizi çok ciddi anlamda artırdık. Hizmet modellerimizi çeşitlendirdik. Sosyal yardımlar için ayrılan kaynakları misliyle artırdık. Yeni programlarda daha fazla insanımıza dokunduk. Daha fazla insanımızın hayatını dönüşmesine yardımcı olduk" dedi."Devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaşıyoruz"AK Parti hükümeti döneminde yoksullukla mücadelede uluslararası camiada büyük bir başarıya imza atıldığını dile getiren Kaya, "AK Parti'de sosyal politikalar başkanı olmanın, yani sizlerin ayrı bir anlam ve değeri vardır. Müreffeh toplum hedefine doğru atılması gereken her adım gibi, mağdurlara, mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine dokunan her konu da bizim çalışma alanımızdır ve sorumluluğumuzdur. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, hükümetlerimiz dönenimde yoksullukla mücadelede uluslararası camianın da hakkı teslim ettiği bir başarıya imza attık. Ülke olarak ekonomi alanında sağladığımız büyüme ile birlikte sosyal yardımlara daha çok mali kaynak ayırdık. Böylece daha fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaştık. Sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1.6 milyar TL iken, 2018 itibariyle bu miktarı 32 kat arttırarak 51 milyar TL'ye yükselttik. Sosyal yardım uyguladığımız program sayısı da 2002 yılında sadece 4 iken, günümüzde bu sayıyı 43'e çıkarttık. Böylece, sosyal yardımlar kapsamında devletimizin şefkat elini bugün 3,5 milyon haneye ulaşıyoruz" diye konuştu."En başarılı ülke Türkiye oldu"Bazı kesimlerin sosyal yardım alan hane sayısındaki çarpıcı artışı işaret ederek yoksulluğun arttığını iddia ettiğine dikkat çeken Kaya, "Oysa hane sayısındaki bu artış, az önce ifade ettiğim gibi sosyal yardım program sayısını arttırmamız kaynaklanmaktadır. Bir anlamda bu artış, devletimizin daha önceden adeta görmezden gelinen, yok sayılan ihtiyaç sahiplerine de şefkat elini uzatmasının bir sonucudur. Yoksullaşmanın azaltılmasında, Dünya Bankası'nın kriterlerine göre kaydettiğimiz iyileşme tartışmasız biçimde ortadadır. Zira nüfusumuz içinde kişi başı günlük harcama miktarı 4,3 doların altında yaşayanların oranı 2002'de yüzde 30 iken; biz bu oranı 2015 yılında yüzde 1,5'e düşürdük. Ama hedef bunu düşürmek ve bunun için çalışıyoruz. Ayrıca o malum kesimlere en çarpıcı cevabı, yine Dünya Bankasının 2018 de açıkladığı bir rapordan vermek istiyorum. Raporda diyor ki; son 15 yılda dünyada yoksullukla mücadelede en başarılı ülke Türkiye olmuştur. Dolayısıyla tüm bu gerçeklere rağmen, bazı kesimlerce sanki yoksulluk artıyormuş algısının oluşturulmasını kasıtlıdır. Her şeye rağmen onların bu ezberini artık bozmalıyız. Bu nedenle sizlerden, bu bilgileri ilgili her platformda dile getirmenizi ve kamuoyunu aydınlatmanızı bekliyorum" şeklinde konuştu.Bilgi kirliliğiyle algı yönetimi yapmaya çalışanlara karşı halkı doğru bilgilendireceklerini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu arada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizdeki ziyaretlerim sırasında bana sıkça iletilen bir bilgi kirliliği vardı; buna göre, vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımların finansmanı, güya dış ülkelerden geliyormuş. Bu yanlış söylemin bölgede yayıldığı, bunun da özellikle terör örgütü uzantılarınca dile getirildiği bilgisini almıştım. Dolayısıyla teşkilat mensupları olarak, bu tür bilgi kirliliğiyle algı yönetimi yapmaya çalışanlara karşı da halkımızı doğru bilgilendirme yapmalıyız.""Şiddet, asla kabul edilemez bir insanlık suçudur"Türkiye'de kadına yönelik şiddet konusu 1980'li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başladığını anımsatan Kaya, "Günümüzde de bu konuda toplumsal farkındalık ve hassasiyet daha da artmıştır. Bu sorun sadece ülkemizin değil, dünyanın diğer ülkeleri için de önemli bir problem alanıdır. Kadına şiddet, sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir konu değildir. Bu hepimizin sorunudur. Zira bizim inanç ve kültür değerlerimizde şiddete asla yer yoktur. Bu nedenle, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medyanın yanı sıra teşkilatlar olarak da 'kadına şiddetle mücadele hepimizin meselesidir' anlayışıyla hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.Programın Van'da düzenlemesini anlamlı bulan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, AK Parti'nin geliştirmiş olduğu sosyal politikalarla 2002 yılında bu yana dünyaya örnek olacak bir model olduğunu ifade etti.Van'ın birçok yönüyle bölgeye başkentlik yapan bir il olduğuna dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili İrfan kartal da, toplantının Van'da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.AK Parti'nin sessiz devrimlerinden olan sosyal devlet anlayışı için anlatacakları çok önemli konuların olduğunu ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, Erdemliler harekatının bu ülkenin umudu olacağını dile getirdi.AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, sosyal devlet anlayışı gereği toplumdaki herkese dokunan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, kentte sosyal ekonomik destek adı altında 5 bin vatandaşa çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.Yapılan konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Edremit Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleni programına katılmak üzere buradan ayrıldı.Toplantıya, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan kartal ile Aile, Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Bölgesindeki AK Parti il teşkilat mensupları katıldı. - VAN