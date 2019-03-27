AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
esnafla buluştu
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, esnaflar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, Yenimahalle
ilçesinde bulunan Ostim esnafıyla bir araya geldi. Esnaf ziyaretlerinin ardından sağlık ürünleri üreten bir şirketi ziyaret eden Ünal, şirketin üretim yerlerini dolaştı.Ziyaretler sırasında Ünal'a Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı İsa Mallı, AK Parti Meclis üyesi Abdulkadir Aydoğan
ve AK Parti Meclis Üyesi Adayı Ekrem İnce eşlik etti.
Yenimahalle, Mahir Ünal, AK Parti, Politika
Kaynak: İHA