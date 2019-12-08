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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaretİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Arkeoloji Müzesi ziyareti AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da...

08.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:00
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaretİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Uzun Çarşı'da esnaf ziyaretleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın Arkeoloji Müzesi ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi, Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ünal, beraberindeki heyetle ilk olarak Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etti.
Daha sonra, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Müze Otel'i gezen Ünal, burada yetkililerden bilgi aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı da ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Mahir Ünal, AK Parti, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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