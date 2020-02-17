AK Partili Mehmet Muş, Meclis'e sunulan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, yeni kanun düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu teklifin ayrıntılarını açıklayan Muş, yeni kanun ile illegal bahis ve şans oyunlarına yönelik düzenleme yapılacağını, gurbetçiler için dövizli BES'in getirileceğini ve ateşli silah satın alma belgesi olamayanlara satış yapanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini söyledi.

Muş'un açıklamalarından satır başları:

Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve mavi kart sahiplerine dövizli BES imkanı getiriyoruz. KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak 30-35 milyara çıkıyor. KOBİ'lere ekstra 175 milyar finansal destek anlamına gelmektedir. Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesiyle alakalı işsizlik fonundan destek veriyoruduk bu desteğimiz 2021'e kadar devam edecek. Esnaf ahilik fonunun başlangıcını yıl sonuna kadar erteliyoruz.

İHALELER TL CİNSİNDEN YAPILACAK

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

Vakıflar genel müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

İLLEGAL BAHİS, KATALOG SUÇU OLACAK

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK'ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

SİLAH SATIŞINA CEZA

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel TV olursa 20 bin 953 lira."