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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Belediyelerimiz aracılığıyla Covid-19 ile topyekün...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Covid-19 ile mücadeleyi daha kapsamlı hale getirdik.

21.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:47
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Covid-19 ile mücadeleyi daha kapsamlı hale getirdik. Belediyelerimiz aracılığıyla Covid-19 ile topyekün mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Partili Belediyelerin Korona virüse (Covid-19) karşı yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Özhaseki, "Küresel bir kriz haline gelen Covid-19 ile devletimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Sağlık Bakanımız öncülüğünde ve Bilim Kurulu'nun katkılarıyla mücadelesini sürdürüyor. Belediyelerimiz de bu mücadele sürecinde temel vazife olarak tedbir ve dezenfekte çalışmalarına çok önceden başlamıştı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak biz de kendilerine detaylı bir talimat göndermiştik. Şimdi ise Covid-19 ile mücadeleyi daha kapsamlı hale getirdik. Belediyelerimiz aracılığıyla Covid-19 ile topyekün mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların kapsamına ilişkin bilgiler de paylaşan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımız kapsamında; belediyelerimiz, vatandaşımızın borcundan dolayı su kesintisi gerçekleştirmeyecek. Halka açık ortamlar, toplu taşıma araçları, hizmet binaları vb. noktalar sıklıkla steril hale getirilecek. Bilhassa risk grubunda bulunan yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dışarı çıkmaması için ihtiyaç duyulması halinde belediyelerimiz, yaşlılarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına da başladı. Bu süreçte canla başla çalışan ve haklarını ödeyemeyeceğimiz sağlık personeline belediyelerimize ait otoparklarımız ile toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz. Kurum kimliklerini göstermeleri yeterli. Yine bazı belediyelerimiz, sağlık personelimizin ailesini de yalnız bırakmıyor. Onların yaşamsal ihtiyaçlarını belediye personellerimiz evlerine ulaştırıyor. Bunun için sağlık çalışanlarımızın bir telefonu yeterli."

Özhaseki, açıklamasında, "AK Belediyeler olarak halkımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız da mecbur olmadıkça evden çıkmamaları ve bu süreçte evde kalmaları. İnşallah el birliğiyle; bilimin, tedbirin ve duanın gücüyle bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz" ifadelerine de yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Özhaseki, Koronavirüs, AK Parti, Politika

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