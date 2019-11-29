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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

29.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:12AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette Kayseri'deki belediyecilik kültürüne vurgu yapıldı ve bir arada hizmet etmenin önemine işaret edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye faaliyetlerini birlikte müzakere etmek, Kayseri'de yapılan işleri konuşmak, yapılan işlerin istişaresini yapmak ve önümüzdeki günlerde yapılacak işlerle ilgili Ankara'da kendilerine düşlen işleri görüşmek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Konuşmasında Kayseri belediyeciliği vurgusu yapan Özhaseki, "Gerek şehircilik ve belediyecilik konusunda gerekse bir belediyenin şehre bakışının nasıl olacağı hususunda en iyi örneklerin verildiği kentlerin başında Kayseri geliyor. Her alanda güzel atılımların yapıldığı bir şehirdeyiz. Bunu her gittiğim yerde söylüyorum. Bakanlığım ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığım döneminde Türkiye'de gitmediğim şehir kalmadı. O şehirlerle Kayseri'yi karşılaştırdığımızda Kayseri farkını mutlaka çok net olarak görüyoruz. Her yerde de sitayişle bahsediliyor. Bu işin sırrı samimiyet, gayret ve iyi niyettir. Bir taraftan da birlikteliktir. Tek taştan duvar olmaz. Ne zamanki kol kola girer dayanışma içinde olursak bundan bereket ve rahmet doğar. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettiririz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şehirdeki belediyecilik ve birlikte olma kültürünün bereketi de beraberinde getirdiğini söyledi. Bu kültürü korumak ve geliştirmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Birliğimiz, bereketimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız bu şehrin kazanımı. 25 yıldır bu şehirde belediyecilik ve birlikte olma kültürü oluştu. Adeta Türkiye'de herkes Kayseri'mizi bu yönüyle örnek aldı. Bizlere de düşen bunu korumak ve daha da fazla geliştirmek. Her zaman bize destek veren Değerli Bakanımıza, diğer bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki, Murat Kurum, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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