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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "koronavirüs tedbirleri" açıklaması Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.

14.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına ilişkin, "Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız." ifadesini kullandı.
Özhaseki, yazılı açıklamasında, AK Parti'li belediyelerin koronavirüsle mücadele için yaptığı çalışmaları paylaştı.
AK Parti'li belediyelerin vatandaşların yoğun kullandığı toplumsal alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sıklaştırdığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Belediyelerimiz, ortak kullanım alanları camiler ve ibadethaneler başta olmak üzere toplu ulaşım araçları, duraklar, otogarlar ve belediye sosyal tesisleri gibi vatandaşlarımızın yoğunlukta bulunduğu toplumsal noktalarda dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Vatandaşlarımızla birlikte hem kişisel hem de toplumsal gerekli önlemleri alıp sağlıkla bu süreci atlatacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Özhaseki, AK Parti, Politika

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