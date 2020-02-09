AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, trafik kazasında yaralandı. Yusuf Ziya Yılmaz
Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu 07 SE 942 plakalı araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, 06 VTJ 22 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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, Güncel Kaynak: AA