Menü
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti - Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Kızılcahamam'ı ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti.
Sarıeroğlu'nu, Kızılcahamam Belediyesi Hizmet Binası önünde başkan Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, meclis üyeleri karşıladı.
Başkan Süleyman Acar, Sarıeroğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sarıeroğlu da Acar'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Jülide Sarıeroğlu, Süleyman Acar, Kızılcahamam, AK Parti, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Güncel
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Güncel
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Güncel
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Güncel
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün