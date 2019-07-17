17.07.2019 23:05
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "S 400'lerin yeri tespit edilmedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: "S 400

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili Savunma Bakanlığının çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, S400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili Savunma Bakanlığının çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, memleketinde gazetecilerle birlikte düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın hava savunma sistemleriyle ilgili önemli bir konumda yer aldığını anımsattı. Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştüğünü söyleyen Ünal, "Her hangi bir şekilde bir yer tespit edilmiş değil. Ama daha önce Patriot'ların buraya konumlanmış olması, hava savunma sisteminde Kahramanmaraş'ın da önemli bir nokta olduğunun işareti. Ama Savunma Bakanlığı nasıl bir koordinat oluşturacak, henüz bununla ilgili bir paylaşımda bulunmadı. Pazartesi günü Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile beraberdik İstanbul'da kendisine sorduğumda, 'Çalışmalarımız devam ediyor' dedi" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Politika

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