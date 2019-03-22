AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta Açıklaması

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
, "Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz. Farklı oy tercihlerimiz olabilir, bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız diye düşünüyorum." dedi.
Konya'nın Akşehir
ilçesinde bir lokantada STK
temsilcileriyle bir araya gelen Usta yerel seçimlerde verilecek oyların önemine dikkat çekti.
Belediye başkan adaylarına verilen desteğin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a verilen bir destek olduğunu düşünerek, bu bilinç ve şuurla sandığa gidilmesi gerektiğini belirten Usta, şunları kaydetti:
"Sandığa gitmek hepimizin görevi. Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz. Farklı oy tercihlerimiz olabilir, bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız diye düşünüyorum. Biz istiyoruz ki; İzmir
'de de vatandaşlarımız en iyi hizmeti alsınlar, aynı Konya'daki gibi. Bizim hizmet ettiğimiz İstanbul
'daki, Ankara
'daki gibi. Benim vatandaşım bu hizmetlere layık, bunu hak ediyor. Daha da iyisine layık, daha da iyisini yapacak olan elbette ki bizleriz. Bu öz güvene sahibiz. Çünkü bu tecrübeye sahibiz.
16 yıldır yaptıklarımız bundan sonrada yapacaklarımızın aslında en büyük teminatı. Türkiye
yerinde duran bir ülke değil. Gelişen ve değişen, genç nüfusu olan, bu yüzden ihtiyaçları artan, ihtiyaçları farklılaşan ve sürekli değişen gündemi olan ülke. Bizimde bunu takip etmemiz için kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz, değiştirmemiz ve farklı süreçleri işletmemiz gerektiğinin çok farkındayız. Eğer sandıktan bize verilen oylarla güçlü çıkarsak Türkiye'yi dışarıdan gözleyen ve yeni operasyonların peşinde olanlara hep birlikte dur diyeceğiz."
Toplantıya AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem
, Gülay Samancı
, Halil Etyemez
, Selman Özboyacı
, Ziya Altunyaldız
, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı ve Adayı Salih Akkaya
ve STK temsilcileri katıldı.
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Kaynak: AA