Haberler » Güncel » AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması - Haber

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz.

17.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:12AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü mesajı Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Usta, Hazreti Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında "büyük mütefekkir", "gönül insanı" ve "sevgi medeniyetimizin mimarlarından" olarak nitelendirdiği Mevlana'yı rahmetle yad etti.
Gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat hamuru ile yoğuran, ilmi ve öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana'nın 7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek gönül zenginliğini 'dan tüm cihana taşıdığını vurgulayan Usta, şunları kaydetti:
"Hoşgörü ve insan hakları deyince Mevlana, Mevlana deyince de akla Konya'mız gelir. Hazreti Mevlana'nın torunları olarak gönüller sultanını Konya'mızda yaşatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bugün Hazreti Mevlana'yı her ayrıntısına kadar anlayarak, onu her daim hatırlayarak, insanlığın sesi olmaya, bu sesi başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada yankılatmaya devam edeceğiz. Mevlana hazretlerinin vasiyeti ile Şeb-i Arus'un 746'ncı yılında yüreklerimizi bir araya getirerek, sevginin, aşkın, muhabbetin coşkusunu yaşıyoruz. Böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde bir ulu çınarın gölgesinde adeta ruhlarımızı, gönüllerimizi onarıyoruz.
Ömrünü, 'Hamdım, piştim, yandım' şeklinde özetleyen ve ölümünü tohumun toprağa düşmesine benzeterek Hakk'ın rahmetine ereceği günü kendi deyimiyle Şeb-i Arus, yani düğün gecesi olarak adlandıran Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerini vuslatının 746'ncı sene-i devriyesinde bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum."

Mevlana Celaleddin Rumi, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28 Erdoğan: "(Mülteciler) Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak... - Haber
13:28 Erdoğan: "Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına... - Haber
13:23 ASİMED, 7 dilde yayın yapacak - Haber
13:23 Yılmaz ailesi, uzanan yardım eliyle mutlu oldu - Haber
13:22 Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
17.12.2019 13:30:18