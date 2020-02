AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan, depremde riski taşıyan okullara ilişkin açıklama...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, depremde riski taşıyan okullara yönelik çalışmalara ilişkin, "2015'lerde yapılan okullardan örnekler alınarak test edilmeye çalışılıyor. Neden? Bizim çocuklarımız daha güvenli okullarda bulunsun; varsa bir sorun, risk, o da erkenden önlem alınarak izale edilsin diye." ifadelerini kullandı.

Sakarya Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 15'inci olağan genel kuruluna katılan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diledi.

Depremlerden sonra her seferinde yeniden muhasebe yapmak mecburiyetleri olduğunu dile getiren Yavuz, "Sakarya bir deprem bölgesi. 1999'da çok acılar çektik, öncesinde de oldu. Sonra beklediğimiz bir şey olmadı ve buna ilişkin bu şehirde yapacaklarımız olmalıdır. Bu anlamda çok temkinli davranıyoruz, bizde üzerimize düşeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız daha güvenli okullarda bulunsun istiyoruz"

Kentte bazı okulların hasarlı ve depreme karşı risk altında olduğu iddialarına da değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Birtakım okulların hasarlı ve her an risk altında olduğu, dolayısıyla çocuklarımız açısından bir sorun olduğu dile getiriliyor. Bunun doğrusu şudur; deprem yönetmeliği sık sık değişiyor ve her bir değişmeden öncekiler bir sonraki yönetmeliğe uygun düşmüyor olabilir. Dolayısıyla 2010'da yapılmış bir bina da yeni yönetmeliğe göre riskli gözükebilir ya da güçlendirme gereği ortaya çıktığına ilişkin bir durum söz konusu olabilir. Bunlar bizi çok tedirgin etmemeli ama önlem almalıyız.

Okullara ilişkin husus da şudur; 2007'den önce yapılmış, öncelikle 1999 ve 2007 arasında olan okulların çok önemli kısmının örnekleri alındı, tahlile gönderildi. Bunların 111 tanesine güçlendirme kararı geldi, bunlar güçlendirildi. 2018'de de '7 okul yıkılsın.' dendi, bunların da tamamı yıkıldı. Sonradan yine yapılanlar, ne zamandan beri yapılmış olursa olsun hepsinin örnekleri bir kez daha gönderildi, 22 Ocak'ta 17 okulun yıkılmasına ilişkin karar geldi. 22'sinde geldi, 23'ünde toplanıldı, 24'ünde boşaltıldı. Yani o kadar hızlı hareket edildi. Şu anda o 17 okulun tamamı boşaltıldı ve öğrenciler başka okullara nakledildi. Okullara ilişkin bu örnekler alınmaya da devam ediliyor. Hatta şimdi 2015'lerde yapılan okullardan örnekler alınarak test edilmeye çalışılıyor. Neden? Bizim çocuklarımız daha güvenli okullarda bulunsun; varsa bir sorun, risk, o da erkenden önlem alınarak izale edilsin diye."

Yavuz, konuşmasında, yeni dernek başkanlığına getirilen Prof. Dr. Fehmi Çelebi ve ekibine de başarı diledi.

Kaynak: AA