AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: "En önemli makam AK Parti neferi olabilmektir"

AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti siyasi parti olmanın ötesindedir, bir dava hareketidir. Bizim için en önemli makam AK Parti neferi olabilmektir. Daha nitelikli kurullarla Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yolunda partimize nefer olmaya, şehrimizi ve ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile birlikte AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar ve teşkilat mensupları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtuluş, "Çok kıymetli genel başkan yardımcımızın teşkilatımız için yeri çok ayrı ve çok değerlidir. Her zaman bizlerle olmuş ve destek vermiştir. Teşkilat olarak her daim hazırız ve Adapazarı'mız için çok çalışmaya devam ediyoruz. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımıza ve Adapazarı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyor, şükran duygularımızı ifade ediyorum" diye konuştu.Hep birlikte daha ileriyeToplantıda bir konuşma yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Sn. Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız öncülüğünde, meclis üyelerimiz ve teşkilatlarımızın destekleriyle hamdolsun önemli çalışmalarda sonuç almaya başladık. Bu birlik ve beraberlik devam ettiği müddetçe bizim başarılı olamamamız için hiç neden yok. Adapazarı Belediyesi olarak hemşehrilerimizin teveccühüne layık olmak için büyük bir gayretle, teşkilatımızın da kıymetli katkılarıyla çok çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Adapazarı bir okuldurTeşkilat mensuplarına önemli açıklamalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin tüm kadrolarının her zaman çalışmaya hazır olduğunu ve dinamizmin sürdüğünü vurguladı. Adapazarı Teşkilatının öneminden bahseden Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Metin Kurtuluş ve Mutlu Işıksu başkanlarımla birlikte benim en güzel günlerim Adapazarı ilçesinde geçti. Allah nasip etti ve kader bizleri nerelere getirdi. Tüm milletvekillerimiz, partimizin Sakarya'daki çok kıymetli isimleri hep Adapazarı teşkilatından yolu geçti. Bu anlamda ısrarla vurguluyorum. Adapazarı Teşkilatı bir okuldur. Bu okulda daha fazla gayretle çalışmaya, daha nitelikli kurullar oluşturmaya mecburuz" şeklinde konuştu.Bereket devam edecekStatünün değil AK Parti davasında nefer olmanın çok önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Hepimizin görevleri var ve zamanı geldiğinde hepimiz inşallah alnımızın akı ile görevlerimizi dava kardeşlerimize devretmiş olacağız. Şu nettir. AK Parti siyasi parti olmanın ötesindedir, bir dava hareketidir. Hepimiz için en önemli makam, AK Parti davasında birer nefer olabilmektir. Mesele nerede iseniz orada ne kadar verimli olduğumuz meselesidir. Bizler görevlerimizi en güzel şekilde yerine getirmekle sorumluyuz. Teşkilat belediye işbirliğinin en güzel örneklerinin Adapazarı'nda sergilendiğini görüyorum. Bu bereketi devam ettirmek, daha da artırmak zorundayız. Daha nitelikli kurullarla Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yolunda partimize nefer olmaya, şehrimizi ve ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA