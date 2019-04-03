AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Ne Ekrem İmamoğlu'nun Lehine Ne de Aleyhine 1 Oy Fazla...

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Ümit UZUN-Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Yavuz, " Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine 1 oy fazla yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bizi verilmiş her oy bizim hanemize kaydedilsin." dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Yavuz, "İstanbul'da işleyen süreçle ilgili kısa ve öz bilgiler aktarmak istiyorum. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, belediye başkanı değil bir kere. Kendisinin dediği gibi değil. Çünkü belediye başkanı olmak için süreçlerin tamamlanması, mazbatanın alınması gerekir. Daha süreçler tamamlanmadan, hukuki süreçler, yasal yollar bitmeden, mazbata kendisine teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesi gerçekten hayret vericidir. Anlamı da yok bunun. Anlaşılır da değildir. Zira Türkiye'deki herkes, her seçilen de bilir ki süreçler tamamlanıp, birleştirme tutanakları kesinleşir ve sonra da mazbata verilir. Ancak ondan sonra bir kimsenin 'başkanım' diye kendisini ilan etmesi mümkün olabilir. Bunlar olmadı. O açıdan vurgu yapıyorum. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor. Bir an önce kendisini başkan ilan edelim istiyor. Hatta sayın cumhurbaşkanı gelsin elimi kaldırsın' şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bunun üzerine hemen soruları sormak istiyoruz. Diyoruz ki; Sen seçildiğine nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun?" dedi."BİZ İSTİYORUZ Kİ BİZE VERİLMİŞ HER OY BİZİM HANEMİZE KAYDEDİLSİN"Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:"Dünyanın her yerinde bir hukuki süreç var bildiğiniz üzere. Türkiye'de de yine seçimlerle ilgili bir hukuki süreç işliyor. Sandıktaki işlem biter. Seçim kurulundaki iş ve işlemlere sıra gelir. Sonra da seçim kurulunun iş ve işlemleri üzerine yine seçim kurulları nezdinde önce ilçeden başlayarak itiraz süreçleri işler. Bunlar tamamen yargı gözetiminde ve yargının yaptığı işlemlerdir. Önce ilçe seçim kurulu gerekeni yapar. Sonra bu beğenilmiyorsa itiraz edenlerce yine il seçim kuruluna itiraz edilir. En sonunda YSK'ya gitmek suretiyle mesele kesinleşir. Ancak sonuç orada net bir şekilde ortaya çıkar. Hal böyleyken hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun? Yine hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Çünkü bizim yaptığımız çok doğal bir şey. Biz istiyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine 1 oy fazla yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bize verilmiş her oy bizim hanemize kaydedilsin.""İNANIYORUZ Kİ GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK"Yavuz, "Sancaktepe'de oyların tekrar sayılmasına karara verildi. Bizimkisi reddedildi. CHP itiraz etti ve bu karar verildi. Türkiye'nin birçok yerinde itiraz edildi. Mersin, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Şimdi orada olanı bir yasal hak olarak görüyorsun ama burada işletilen süreci kesmemizi ve yasanın bize tanıdığı hak ve imkanı ortadan kaldırmamızı istiyorsun. Yine Adana, Yüreğir'de CHP'nin itirazı kabul edildi. Oyların sayımına karar verildi. Belki bu karardan sonra il seçim kurulları yeni bir karar veriyor. Belki YSK'ya gidiyor. Ama CHP bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değil. Tehditvari yaklaşımlarla sokağı işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına yakışmaz. Bir siyasetçiye yakışmaz. Aslında hiç kimseye yakışmaz. Sağduyulu olmak durumundayız. Bu süreçlerin sonunu takip etmek durumundayız. Bakınız çok daha farklı şeyler konuşacağız. Sonuçta bu işin çözüm noktası seçim kurullarıdır. Seçim kurullarından çıkacak sonucu hepimiz geçirmemiz ve bu sonuca göre de davranmamız gerekir. Biz inanıyoruz ki gerçek ortaya çıkacak. Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz" diye konuştu.