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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Vali Memiş'e ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

22.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:32AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan Vali Memiş'e ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Yazıcı, Erzurum'da valilik ve belediye arasındaki uyum sayesinde güzel işlerin ortaya çıktığını söyledi.

Türk Eğitim Derneği'nin (TED) 42'nci okulunun temel atma törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Başkan Yardımcısı Yazıcı, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti. Vali Memiş, makamında yapılan görüşmede Başkan Yardımcısı Yazıcı'yı Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarım ve hayvancılıkta yaptıkları çalışmaları aktaran Memiş," Bu yıl çiftçilerimize 500 ton yem bitkisi tohumu dağıttık. Ayrıca sütte soğuk zincir projemize start verdik. Hedeflerimiz var. Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkta yeniden bir numara olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Memiş, ayrıca turizm, sağlık, eğitim ve istihdam gibi birçok konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Yazıcı ise Erzurum'un Cumhuriyeti kuran simge taşlardan biri olduğunu söyledi.

İllerde başarının üst düzey yöneticiler arasındaki uyumla sağlandığına işaret eden Yazıcı, "Erzurum'da valilik ve belediye arasında ciddi bir uyum olduğunu gözlemledik. Bunun sonucunda da bu güzel işlerin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Uyum başarıyı getiriyor. Tebrik ediyorum sizleri. Erzurum her zaman en iyi hizmete layık bir ildir" şeklinde konuştu.

Ziyaret hediye takdimiyle son buldu. Yazıcı'ya ziyarette; İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum eski Valileri Sebahattin Öztürk ve Dr. Ahmet Altıparmak eşlik etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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