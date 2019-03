AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Milletin Önüne Çıkardığımız Kadrolarımız Çok Zengin...

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Her alanı değiştirdik dönüştürdük ama her şeyi hallettiğimiz iddiasında değiliz. Eksiğimiz var, yanlışımız var ama hep doğru işler yaptık. Dolayısıyla milletin önüne çıkardığımız kadrolarımız referans itibarıyla çok zengin referanslara sahip. Bilmediğin bir adama oy vermek ayrı bir şeydir ama bildiğini ölçmek, biçmek, takdir etmek başka bir şeydir." dedi.Yazıcı, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti yeni hizmet binası açılışında yaptığı açıklamada, devlet yönetimindeki üç temel erk olan yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının geldiğini söyledi.Basının işlevinin, demokrasi standardı yükselmiş olan ülkelerde son derece önemli olduğuna işaret eden Yazıcı, "Kurumların önemini sürdürebilmesi, etkinliğini arttırabilmesi, kurumun, iç denetimin çok güçlü olmasına bağlıdır. Türk basını her çeşidiyle bu çağda iletişim mecraları kanalları bir hayli çoğaldı. Bu alanlarda çalışan arkadaşlarımızın toplumun en temel hakkı olan bilgi edinme hakkını sağlamak üzere gece gündüz demeden bazen de risklerle karşılaşmak suretiyle görev yaptıklarını hepimiz bilmekteyiz." diye konuştu.Yazıcı, internet ve sosyal medya alanında yeni düzenlemeler yapıldığına işaret ederek, "Denetleyen, disipline etmek, hak hukuk gözetmek üzere bir çerçeveye oturtmak. Böylesi hukuksal bir çerçeve oturtulmasına ihtiyaç var. Bu konuda da belli ölçekte çalışmalar var. Birçok platformda hukukla ilgili, siyasetle ilgili platformlarda bu konunun üzerinde duruluyor, çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.Basın yayın ve tüm medyanın demokrasilerin en önemli alanlarından birisi olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle konuştu:"Bilgiye erişim bilgi edinme hakları, demokratik tercihlerini kullanma hakları, olup bitenler konusunda sağlıklı bilgiye erişim bakımından hayati derece önemlidir. Basın hak ve özgürlüğüyle alakalı olduğu gibi vatandaşların hak ve özgürlükleriyle de alakalıdır. Hukuk Fakültesinde hocam şunu söylerdi; 'Haber katıksız, yorum özgür olmalı' çok derinliği olan bir cümle. Basınla ilgili olan arkadaşlarımız gördüğü olayları, haberleştirmek istedikleri olguyu olduğu gibi vermek, onun yanında da özgürce yorumunu yapmakla mükellefler ama olayı olduğu gibi vermez de yorum da yapılırsa hata yapma riski artar. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir başka hocam şunu söylerdi; 'Adalet hür, hürriyet adil olmalı' Hakim anayasaya, kanuna vicdani kanaatine göre karar vermeli, ama hak ve özgürlükleri kullanan insanlar kullandıkları hak ve özgürlüğü sınırsız olduğunu, hiç ölçüsünün bulunmadığını düşünmemeli. Her hakkın ve özgürlüğün mutlaka bir sınırı var. O sınır başkasının özgürlük alanına kadar."18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümünün idrak edildiğini hatırlatan Yazıcı, "Çanakkale Zaferi'nin komutanı Cumhuriyetin Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bugün biz topraklarda özgürce yaşıyorsak, yeni Türkiye devleti güçlü bir konuma gelmişse bunu aziz şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.Konuşmasında 31 Mart seçimlerine işaret eden ve seçimlerin demokrasilerin en önemli aracı olduğunu vurgulayan Yazıcı, konuşmasını şöyle tamamladı:"Yerelde Samsun'u da aynı süredir yönetiyoruz. Her alanı değiştirdik dönüştürdük ama her şeyi hallettiğimiz iddiasında değiliz. Eksiğimiz var, yanlışımız var ama hep doğru işler yaptık. Dolayısıyla milletin önüne çıkardığımız kadrolarımız referans itibarıyla çok zengin referanslara sahip. Bilmediğin bir adama oy vermek ayrı bir şeydir ama bildiğini ölçmek biçmek takdir etmek başka bir şeydir. İnsanımızın 31 Mart günü bu demokratik hakkını rasyonel bir biçimde referansı güçlü olan kadrolar itibarıyla kullanacağını tahmin ediyor, bekliyorum.İki gün önce Yeni Zelanda'da yaşanan vahşi katliamı gördük. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kadroların bir özelliği de şu; biz insanlığın kazanımı değerleri her yerde cesurca dik durarak, dikleşmeden savunan insanlarız. Hak ve özgürlükten yaşama hakkı, siyasete katılım hakkı her ne olursa olsun biz bunu dillendiriyoruz. Hem kendi coğrafyamızda hem de Türkiye dışında uluslararası platformlarda. Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu çok gaddar, alçak katliam sadece insan katletmek değil. İnsanlık değerlerini de katletmiştir. "19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, destek verenlere teşekkür etti.Açılışa Samsun Valisi Osman Kaymak, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile basın mensupları katıldı.Yazıcı, açılışın ardından kentte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yerel seçimler için destek istedi.Daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitlere Saygı Yürtüyüşüne katılan Yazıcı, İl Seçim Koordirasyon merkezini ziyaret etti.