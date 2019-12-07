AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Yılmaz, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını beğendi.

Anadolu Ajansı'nın habercilik alanında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, kuruluşundan bugüne kadar AA'ya katkı sunanlara şükranlarını ilettiğini belirtti. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı, sadece ülke içinde değil, dünyada gözümüz, kulağımız olan bir ajansımız. Bugünkü dünyada bilgi edinme çok önemli, farklı coğrafyalarda neler olup bittiğini ülkemize ulaştırması da son derece önemli. Bir taraftan da Türkiye'de olanları birçok dilde objektif şekilde dış dünyaya yansıtıyor. Anadolu Ajansı bu anlamda büyük bir görev ifa ediyor. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe dünyada daha etkin bir hale geldikçe Anadolu Ajansımız da bununla birlikte aynı şekilde statüsünü yükseltiyor. Hem ülke hem ajans olarak daha iyi bir geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."

Kaynak: AA