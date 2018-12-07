AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Açılışlara Katıldı

SAKARYA/ AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, Sakarya
ve Kocaeli
'de açılışlara katıldı. Adapazarı
ilçesinde yapımı tamamlanan ve bu yıl faaliyete başlayan bir özel okula gelen Yılmaz, yatırım sahiplerinden okul hakkında bilgi aldı.
Okulun öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, burada çalışacakların katkısıyla çok güzel bir okul olsun burası. Pırıl pırıl çocuklarımız var, onlar milletimiz için, devletimiz için, bütün insanlık için güzel işler yapacak şekilde donanımla yetişsinler." dedi.
Kurdele kesiminin ardından sınıfları gezen Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Açılışa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu
, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç
, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
ve vatandaşlar katıldı.
Kocaeli'deki açılış İzmit
ilçesi Yenişehir
Mahallesi'ndeki bir börekçi dükkanının da açılışına katılan Yılmaz'ı, işletme sahipleri ve ilgililer karşıladı.
İşletmeyi gezen ve böreklerin tadına bakan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, işletmenin hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, Allah'ın helalinden bol rızıklar vermesini temenni etti.
Konuşmanın ardından Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Başkan Adayı Tahir Büyükakın
, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman
, AK Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adayı Zekeriya Özak ve işletme sahipleri açılış kurdelesini kesti.
Cevdet Yılmaz,Sakarya,Kocaeli
07 Aralık 2018 Cuma 17:02