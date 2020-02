AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Bağlar Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır 'da Bağlar Belediyesini ziyaret etti.Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile görüşen Yılmaz, Bağlar Belediyesinin yapacağı hizmetlerin kent için önemli olduğunu belirterek, bu konuda gerekli tüm desteği verdiklerini söyledi.Yılmaz, "Bağlar hizmete susamış. Bağlar değişirse Diyarbakır değişir, Diyarbakır değişirse Türkiye değişir." dedi.Yıllardır hizmete hasret kalan Bağlar'ın çehresinin değişmesi halinde bunun Diyarbakır'ın değişim ve dönüşümüne katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, "Bağlar, Diyarbakır'ın kalbidir. Elimizden geldiğince Bağlar'ın yanındayız. Büyükşehir Belediyesi'nin teknik kadrosunu mutlaka kullanın. Bağlar halkı hizmet görsün. Bu bir fırsat." diye konuştu.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu da Bağlar'da değişim yaşandığına dikkati çekerek, Bağlar Belediyesi'ne her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.Hüseyin Beyoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz demeden çalışarak, değişim süreci başlattıklarını dile getirdi.Zor bir süreçte göreve geldiklerini, 11 ayda çok büyük bir değişime imza atıklarını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:"Özellikle kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yaptık. Geldiğimizden günden bu yana her gün ev ziyaretleri yapıyoruz. Ev ev, sokak sokak dolaşıyoruz. İnsanların dertlerini, sorunlarını dinliyoruz. Karayolları ile yol yenileme çalışması yaptık. 90 modern aracımızla Bağlar'ı temizliyoruz. İlçemizin her yeri pırıl pırıl. Esnafımızı her akşam ziyaret edip, sorunlarını dinliyoruz. Ara sokaklarda sıkıntı varsa hemen çözmeye çalışıyoruz."Bağlar'ın tamamında kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu, değişime Kaynartepe Mahallesinde başlayacaklarını bildiren Beyoğlu, "Canla başla, gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Metruk binaları yıkıyoruz, boşalan yerlere halı saha yapacağız, potalar kuracağız, spor ve dinlenme alanları oluşturacağız." diye konuştu.Yılmaz'a, ziyaretinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ile AK Parti ilçe başkanları eşlik etti.