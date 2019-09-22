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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan EÜ'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

22.09.2019 16:02AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan EÜ'ye ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Budak üniversitedeki bilimsel faaliyetlerle ilgili Yılmaz'a bilgi verdi.
Budak, Tıp Fakültesi Hastanesinin yanı sıra fakülte, yüksekokul ve bölümlerdeki projeler ve kampüs faaliyetlerini de aktardı.
Daha sonra Yılmaz ve Budak yerleşkede öğrencilerle sohbet etti.

Ege Üniversitesi, Cevdet Yılmaz, Necdet Budak, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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