AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan şehit açıklaması

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan şehit açıklamasıVAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu ve 8 askerin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Tuşba ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmayla ilgili bir açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, "Van'daki programlarımızı icra ederken çok acı bir haber aldık. Hepimizin yüreklerini dağlayan 2 şehit haberi aldık. Yaralı askerlerimiz var. Kuzey Irak'taki operasyonlar esnasında şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta aileleri olmak üzere silahlı kuvvetlerimizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti olarak sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu vatanımızı korumaya ve huzuru en güçlü şekilde tesis etmeye devam edeceğiz" dedi."Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"Operasyonlar sırasında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Yılmaz, "Bu operasyonlar sırasında çok sayıda teröristinde etkisiz hale getirildiğini Savunma Bakanlığımız açıkladı. Bunlar kararlılıkla devam edecek. Bütün sınırlarımız güvenli hale gelinceye kadar terör yapılanmalarından temizleninceye kadar mücadelemiz içeride ve dışarıda devam edecek. Geçmişte biliyorsunuz daha önce teröristler saldırınca savunma uygulayan bir anlayış vardı. Son yıllarda ise terör yuvalarına gidip oraları dağıtan bir anlayış içinde kahramanca bir mücadele veriliyor. Bu mücadeleler sayesindedir ki bugün biz huzur içinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde rahatça yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah ülkemiz huzur güven ortamı içinde yoluna devam edecek. Kim ne yaparsa yapsın ülkemiz demokrasisi ile kalkınması ile birliği ve beraberliği ile yoluna devam edecek" dedi.