AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Oyunu Kullandı

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
, "Seçimler demokrasinin şenlikleridir. Bir taraftan yargı denetimiyle, diğer taraftan siyasi partilerin ve müşahitlerin denetimiyle sağlıklı bir şekilde bu seçimi süreci de güzel sonuçlandırılacaktır." dedi.
Yılmaz, Bingöl
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 80 yaşındaki annesi Fatma Yılmaz
ile Yenişehir
Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Okuldaki diğer sandıkları gezen Yılmaz, görevlilerle bir süre sohbet etti, seçimlerin huzur içinde geçmesini diledi.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin demokrasinin şenlik günleri olduğunu söyledi.
Sandık başında oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirdiğini anlatan Yılmaz, "Türkiye
seçimlere alışıktır bir ülke. Neredeyse bir asırlık seçim tecrübesi olan bir ülke. Bugün de bir yerel seçime hep birlikte iştirak ediyoruz. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Demokrasinin en önemli günleri bu bu günler, seçimler. Vatandaş iradesini bugünlerde sandığa yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, seçime katılım oranının yüksek olmasını temenni ederek, Türkiye'nin bir çok demokratik ülkeye göre göre çok daha yüksek katılım oranlarına sahip bir ülke olduğunu anımsattı.
"Seçime ne kadar çok katılım olursa vatandaşın iradesi o kadar güçlü bir şekilde sandığa yansımış olur." diyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Seçimin huzur ve güven içinde geçmesini temenni ediyorum. Seçimler demokrasinin şenlikleridir. Bu anlayış içinde güzel, huzurlu bir şekilde bu seçimi tamamlarız. Bir taraftan yargı denetimiyle, diğer taraftan siyasi partilerin ve müşahitlerin denetimiyle sağlıklı bir şekilde bu seçimi süreci de sonuçlandırılacaktır. Bunda da hiçbir kuşkumuz yoktur."
Yılmaz, Türkiye'de demokrasinin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ve seçimlerden sonra da güçlenerek edeceğini ifade ederek, yerel kalkınma için seçimlerin önemli olduğunu vurguladı.
Vatandaşları zamanında oy kullanmaya davet eden Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir yanında şu anda seçimler var. Özellikle şu noktada vatandaşlarımıza tekrar bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Doğu illerinde biliyorsunuz 07.00'de başladı oy kullanma işlemleri. Öğleden sonra saat 16.00'da sona erecek. Dolayısıyla vatandaşlarımızın özellikle bu oy kullanma işleminin bittiği saatte dikkat etmelerini, olabildiğince erken sandık başına gelmelerini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Bizler her zaman sandıktan çıkan neyse ona saygılı olduk. Bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın iradesi, kararı neyse başımızın gözümüzün üstünde diyoruz." diye konuştu.
Cevdet Yılmaz, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA