AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal'dan termik santral açıklaması

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, çevrenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz.

21.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 17:51
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, çevrenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz." dedi.
Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir yıl geçici çalışma ruhsatı verilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nin 2 ünitesinde incelemede bulundu.
Santral sahasında incelemede bulunan Ünal ve beraberindekiler, firma yetkililerinden bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Ünal, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçici faaliyet belgesi vermesinin ardından Türkiye'de kapatılan termik santrallerin, söz konusu şartlara uyup uymadığı konusunda tekrardan bakanlık tarafından denetleneceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın siyasi temsilcileri olarak milleti temsilen bugün santralde hem faaliyetleri yerinde denetlediklerini hem de çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geçici faaliyet belgesi verdiği bu işletmenin faaliyetlerine yasada belirtilen çerçeveye uyup uymadığı yönünde hem yerinde denetim hem de yetkililerden bu konuyla ilgi aldık. Son derece faydalı oldu, yapılan çalışmalara şahitlik ettik. Önümüze konulan bir planlama var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da denetimlerini yapacak. Bakanlığın yaptığı denetimler sırasında eğer yasal değerlere uyum sağlanmazsa eğer bakanlık bu konuda gereceğini yapacaktır. Bizim için siyaset olarak önemli olan çevredir. Milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz."
Ünal, öncelikle çevreyi, çalışan işçilerin haklarını korumakla da sorumlu olduklarını belirterek, "Burada üretilen elektrik devletimizin de ihtiyacı olan bir elektrik. Bütün bu dengeleri gözeterek ama milletimizin sağlığını, çevrenini yaşanabilirliğini de dikkate alarak önümüzdeki süreci denetlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise santralde birtakım çalışmaların yapıldığını gördüklerini, dertlerinin sermaye düşmanlığı olmadığını, çevre ve insan sağlığına önem verdiklerini söyledi.
"Enerji üretilecek, işçiler çalışacak ve evlerine ekmek götürecekler ama temiz bir hava da istiyoruz. O temiz hava için de mücadelemizi sürdüreceğiz." diyen Öztunç, santralde 6 ay öncesine göre ilerleme olduğunu, eksiklerin de bulunduğunu, eksiğin giderilmesi için 6 aylık süre talebi bulunduğunu, bu süre içerisinde gerekli çalışmalar yapılacağını umduğunu ifade etti.
Ünal, hayatını kaybeden, AK Parti Afşin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mert'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal’dan termik santral açıklaması

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel, Haber

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