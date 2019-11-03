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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Afyonkarahisar'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

03.11.2019 18:00AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Afyonkarahisar'da
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Kurtulmuş, bir dizi toplantı için geldiği kentte, ziyaret ettiği Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret eden Kurtulmuş'a burada, Taş Medrese'de kök boyadan yapılmış bir seccade hediye edildi.
Görüşmenin ardından Kurtulmuş, belediye onur defterini imzaladı.
Ziyaretlerde, Kurtulmuş'a AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen de eşlik etti.

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Kaynak: AA

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