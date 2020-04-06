AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:08
Kurtulmuş, Twitter 'dan paylaştığı mesajında, "Dünyanın dört bir yanında Türkiye 'nin sesi olan en zor şartlarda bile özverili, başarılı ve kaliteli habercilikten ödün vermeyen, ülkemizin köklü ve güçlü kurumlarından Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Twitter, Güncel