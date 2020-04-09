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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Balkan halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz.

09.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:50
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Balkan halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadeleye destek amacıyla Balkan ülkelerine gönderdiği tıbbi yardımlar ve Avrupa ülkelerinin bu süreçteki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:
"Balkan halkları ile yakın dostları olarak bu kara günlerde dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'a yaptığı yardımlar iyi günde olduğu kadar kötü günde de dost olduğunun açık göstergesidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Politika
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