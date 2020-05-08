Haber, Son Dakika, Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz milletimize güveniyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, umut ve güvenle bu süreci aşacaklarını bildirdi.

08.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 22:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, millet olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, umut ve güvenle bu süreci aşacaklarını bildirdi.
Kurtulmuş, Twitter'dan videolu paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Millet olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Umutla, güvenle bu süreci aşacağız." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Biz milletimize güveniyoruz, biz Türkiye'ye güveniyoruz. Biz bu ülkenin imkanlarına güveniyoruz, biz bu ülkenin insanlarına güveniyoruz. Hastalarının başında büyük bir fedakarlıkla çırpınan hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık personelimize güveniyoruz. En zor şartlarda helal rızkının peşinde olan emekçi kardeşlerimize güveniyoruz. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin yarınlarımızı aydınlatacak çalışkanlığına güveniyoruz.
Çelikten elleriyle, kartal bakışlarıyla hudutlarımızı koruyan Mehmetçiğimize güveniyoruz. Seccadelerinin üzerinde sabahlara kadar dua eden annelerimizin, ninelerimizin, büyüklerimizin dualarına güveniyoruz. Bu memleketin bağrında sıradağlar gibi yatan şehitlerimizin maneviyatına güveniyoruz. Bu ülkenin birikimine güveniyoruz, bu ülkenin medeniyetine güveniyoruz, bu ülkenin insanlarına güveniyoruz. Kısacası en zor şartlar altında diyoruz ki; güven Türkiye, umutla yarınlara taşıyacak olan senin güvenindir." AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ’Biz milletimize güveniyoruz’

Kaynak: AA

Etiketler: Numan Kurtulmuş, AK Parti, Twitter, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pakistan’da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Haber
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
İftar yemeğine giden Bircan Bali’nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haber
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti’nin oyu arttı, CHP’nin oyu ise azaldı Haber
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Haber
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Acun Ilıcalı’nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Haber
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz’ı kadroda düşünmüyor Haber
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor
Haberler››Güncel››AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Biz milletimize güveniyoruz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:30: Manisa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haber 23:30: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 188 bine yaklaştı - Haber 23:29: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor - Haber 23:29: Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na destek - Haber 23:27: Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi'nden Zafer Günü kutlaması - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber 22:48: Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi - Haberler 21:36: ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 12:06: Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum - Haberler