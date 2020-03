AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye , bu bölme parçalanma meselesinin sadece Irak'ın, sadece Suriye 'nin, sadece Yemen'in ya da Libya 'nın bölünmesi meselesi değil bütün bu bölünme senaryoların arkasındaki esas hedefin Türkiye olduğunun farkındadır." dedi.Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Türkiye'nin hem kendinin hem de Suriyeli mazlum kitlelerin menfaatini korumak için anlaşmalar ve ilgili taraflarla müzakereler yaptığını, bu müzakereler sonucu gözlem noktaları kurulduğunu belirten Kurtulmuş, "Maalesef, rejim unsurları son derece hain bir saldırıyla askerimize karşı bir saldırı içerisinde oldular. Ağızlarının payı da verildi, verilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.Harekatta imha edilen hedeflere ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, "Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu gayretle yerine getiriyor ve Türkiye'ye saldırma ihtimali bulunan bütün rejim unsurlarına da sahada üstün manevra kabiliyeti ile elimizdeki teknik teçhizatla bunları imha ediyoruz." diye konuştu.Bahar Kalkanı Harekatı'nın nereye kadar devam edeceğine ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, Suriye'nin iç sorunlarının çözülebilmesinin yolunun askeri yöntemlerden geçmediğini, bunun bir müzakere ile siyasi yöntemle yapılabilmesi için Türkiye'nin üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirdiğini belirtti.Soçi ve Astana mutabakatlarının, Türkiye'nin çözümün siyasi bir çözüm olduğu ana fikrinden hareketle geliştiğine işaret eden Kurtulmuş, "Biz, Suriye'yi kimin yöneteceği ile ilgili değiliz ama biz Suriye'de bütün halkın, farklı kesimlerinin tamamının yönetim süreçleri içerisinde olduğu yeni demokratik bir Suriye'nin inşasından yanayız." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin, herhangi bir kimsenin bir karış toprağında ve bir damla petrolünde gözünün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Grozny benzeri, Saraybosna benzeri bir siyaset izliyorlar. İdlib'e sıkıştırdıkları 4 milyon insanı orada yok ederek, önemli bir kısmını da Suriye-Türkiye sınırına doğru sürerek hem bize bir mülteci akınının gelmesini temin etmeye çalışıyorlar hem de o bölgeyi insansızlaştırarak orada istedikleri şekilde rejimi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bu gayri insani bir şeydir. Yani ne yapacaklar? 4 milyon İdlibli'nin her birisini tek tek öldürerek siyasi sonuç mu elde edecekler? Türkiye buna müsaade etmemek noktasında kararlıdır.""Masayı açık tutuyoruz"Türkiye'nin, askerlerinin kanının hesabını sormaya devam edeceğini söyleyen Kurtulmuş, "Suriye ile ilgili bütün taraflarla da siyasi süreçlerin devam ettirebilmesi için masayı açık tutuyoruz. Yani sahada gücümüzü artırıp hakkaniyet temelinde Suriyeli kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sağlamaya çalışıyoruz, diğer taraftan da doğru bildiğimiz tezleri masada etkin bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi.Rus yetkililerin açıklamaları hatırlatılarak, "Bu şartlar altında bundan sonra Rusya ile temaslardan ne beklemeliyiz?" şeklindeki bir soru üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:"Bu lafların hiçbirisinin bir kıymeti harbiyesi yok. Kusura bakmasınlar yani Rusya bilmem kaç bin kilometre öteden gelip Suriye'de ne arıyor? Ama Türkiye'nin İdlib dediğimiz saha da Suriye'nin bütün geniş çevresi de bizim tarihsel olarak bağlarımızın olduğu bir yerdir. Bunun ötesinde biz bölgede oynanan oyunu biliyoruz, bizim diğerlerinden farkımız bu. Bir emperyal proje bir asır evvel uygulamaya konulmuş, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra maalesef bir kısmı uygulanmış bir emperyal proje yeniden uygulanmaya çalışılıyor. Bölge halkları daha fazla bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin bu kadar desteklenmesi ya da halkına düşman rejimin bu kadar desteklenmesinin arkasındaki temel sebep odur."Bölgede oynanan oyunların farkında olan ve bu oyunları bozma kararlılığı bulunan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, bu bölme parçalanma meselesinin sadece Irak'ın, sadece Suriye'nin, sadece Yemen'in ya da Libya'nın bölünmesi meselesi değil bütün bu bölünme senaryoların arkasındaki esas hedefin Türkiye olduğunun farkındadır." diye konuştu."Bölgede güçlü, büyük bir Türkiye istemiyorlar""Niye halkına karşı suç işlemiş bir rejimin arkasında duruyorlar ya da niye Türkiye'ye karşı hedefleri olan bölgenin daha fazla bölünmesini isteyen PYD ve PKK'nın arkasında saf tutuyorlar?" sorularını yönelten Kurtulmuş, "Bölgede, güçlü, büyük bir Türkiye istemiyorlar, oyunları bozacak imkanı olan bir Türkiye, siyasi kararlılığı, elinde askeri gücü ve bütün bunları bozabilecek bir diplomasi kabiliyeti olan bir Türkiye olsun istemiyorlar." ifadelerini kullandı.İran'ın bölgedeki durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Kurtulmuş, sahada mezhepçi birtakım siyasetlerin izlenmesinin bölge barışına en ufak bir katkısı olmayacağını herkesin görmesi gerektiğini söyledi.Suriye'nin, tüm etnik kökenleriyle bütün Suriyelilerin olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Eğer Rusya, arkasında durmasın bir ay içerisinde rejim çöker, gider. Bunları kendileri de biliyor." dedi.Rusya'nın geleneksel olarak çıkmak için gayret sarf ettiği Doğu Akdeniz'e, sıcak denizlere geldiğini ve burada varlığını sürdürmüş bir ülke olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bırakın bundan sonraki siyasi hedeflerini Suriye halkı üzerinden bu hesabı görmeyin. Bizim, Ruslara da İranlılara da söyleyeceğimiz budur." ifadelerini kullandı.İdlib konusunun Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye oradan kendisine yönelecek her türlü saldırıyı bugün bertaraf etmek mecburiyetindedir, aksi takdirde bu saldırı yarın Türkiye topraklarında gerçekleşecektir." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleşecek görüşmeye ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, iki ülke arasında çok kez görüşmeler olduğunu hatırlattı.İki ülkenin bazı konularda çok zıt noktalarda durduğunu, ancak bu görüşmelerin her birinde belli bir mesafe alındığını dile getiren Kurtulmuş, "Biz, tekrar Soçi ve Astana mutabakatları ruhuna bağlı kalınmasını ısrarla karşı taraftan talep edeceğiz." dedi.(Sürecek)