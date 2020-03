AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Her seferinde bize alkış tutanlar, şimdi bir kaç bin tane göçmen Avrupa 'ya doğru zorladığı zaman sınırları, 'Eyvah' demeye başladılar. Bu iki yüzlülüktür, gelin hep beraber bu sorunu çözelim." dedi.Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin Kurtulmuş, "Burada, 'Türk uçaklarının uçmasını garanti altına alamayız' demek kafi değildir. Açıkçası bu çok açık ve gerçekten samimi bir davranış değildir. Şunu diyebiliyor mu Rusya? 'Biz, o bölgede bütün uçakları rejim dahil bütün uçakların uçuşa yasak hale getirilmesini istiyoruz' diyebiliyor mu? Bütün bunlar müzakere edilecek." diye konuştu.Kurtulmuş, Türkiye 'nin Rusya ile bir çok alanda iş birliğinin olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:"Rusların orada yıkılmaya yüz tutmuş bir rejime ayakta tutmak adına Türkiye'yi tamamen karşısına alacağını asla ihtimal vermiyorum. Yani bu Rusya'nın stratejik menfaatleri bakımından da doğru bir şey değildir. Burada yapılacak şey başlatılmış olan bu süreçte, ortak bir barış nasıl sağlanabilir, perspektifi ve anayasal süreçler bir şekilde ortaya çıkarılarak bundan sonra nasıl bir yeni bir Suriye rejimi oluşacak bunun üzerinde çalışmamız gerekir. Bütün bunları konuşurken, Türkiye'nin kendi askerlerini şunu asla kimse yanlış anlamasın kendi askerlerimize yapılan bu saldırıyı biz asla karşılıksız bırakmayız."Türkiye'nin hem Amerika ile hem Rusya ile ilişkilerinin tarihsel olarak hep inişli çıkışlı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Ne Türkiye'nin Amerika ile ne Rusya ile ilişkileri tamamen kopmaz, kopamaz her iki ülkenin de böyle bir şeyi arzu ettiğini asla düşünmüyoruz. Burada yeni olan durum şudur; eskiden Türkiye kendisine bırakılan alanda hareket edebilen bir ülkeydi çok dar bir alanda. Dolayısıyla Türkiye bir tarafa daha yakın durmak durumundaydı. Şimdi Türkiye, bağımsız gerçekten kendi güçleri üzerinde ayakta durabilen kendi imkanlarını, kabiliyetlerini kullanabilen ve milli hedeflerini kendisinin yegane ekseni olarak kabul eden bir ülkedir."Kurtulmuş, Avrupa'ya gitmek üzere, Türkiye'den ayrılan mültecilere ilişkin ise "(Tebrik ederiz aferin bravo çok güzel işler yapıyorsunuz bütün dünyaya insanlık dersi veriyorsunuz.) Bütün her yerde bunu söylüyorlar ama 'hadi gelin şu işin ucundan siz de biraz tutun' dendiği zaman büyük bir iki yüzlülük ortaya çıkıyor. Tabiri caizse daha açık söyleyeyim büyük bir sahtekarlık ortaya çıkıyor. Göçmen meselesi, uluslararası camianın ortak sorunudur sadece bizdeki Suriyeliler değil dünyanın her yerindeki göçmenler meselesi uluslararası hukukun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı."Bize alkış tutanlar 'Eyvah' demeye başladılar"Göçmen meselesine batı ülkelerinin gerekli desteği verseydi bu duruma gelinmeyeceğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Birkaç bin tane sadece şimdi sınırda televizyonda görüyoruz, birkaç bin tane insanın oraya gelmesiyle telaşlanan bir Batı değil daha önce de hatırlayın tel örgüleri aşmaya çalışanlara çelme takan gazeteciler, tel örgülerin üzerinde onlara her türlü saldırıyı yapan güvenlik kuvvetleri ama biz 3 milyon 700 bin Suriyeliyi dostluk, kardeşlik, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimiz ama hepsinden önemlisi insanlık sorumluluğumuz gereği bunlara varsa yarım bardak suyumuz paylaştık.Türkiye bu yükü gerçekten başarıyla yüklenmiş olan bir ülkedir. Bu milletten Allah razı olsun, gerçekten büyük bir hamiyetperverlik dayanışma ruhu gösterdi. Her seferinde bize alkış tutanlar şimdi bir kaç bin tane göçmen Avrupa'ya doğru zorladığı zaman sınırları, 'Eyvah' demeye başladılar. Bu ikiyüzlülüktür, gelin hep beraber bu sorunu çözelim."Numan Kurtulmuş, MHP tarafından il teşkilatlarına gönderilen İdlib uyarı notunun hatırlatılması üzerine, "Böyle ortamlarda her türlü provokasyon ortaya konulabilir. Ben MHP'nin hassasiyeti dolayısıyla hakikaten teşekkür ediyorum. Son derece önemli milli bir hassasiyet gösterdiler. Herkesin aynı hassasiyeti göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.(Bitti)