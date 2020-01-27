Haberler » Güncel » AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Depremden etkilenen kalmaması için gayret sarf edilecek' - Haber

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Depremden etkilenen kalmaması için gayret sarf edilecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edileceğini söyledi.

27.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:50AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü 'ın ilçesi olan depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edileceğini söyledi.
Kurtulmuş, Elazığ Valiliği'nde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremin hemen ardından bölgede çalışmalar yürüten bakanlara, kurum ve kuruluş çalışanlarına teşekkür etti.
Kurtulmuş, "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. Depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz, bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır." diye konuştu.
Milletin tamamına da teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, düzenlenen yardım kampanyaları ile birlik ve beraberlik örneği gösterildiğini kaydetti.
Numan Kurtulmuş, "Milletimizin bütün fertlerine, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren 81 milyon yurttaşımıza yürekten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Allah bundan sonra bize böyle acılar göstermesin. Süratle bu depremin sonuçları, en iyi şekilde sarılacak ama bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak bütün çalışmaları ilgili bakanlarımız, arkadaşlarımız yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16  Konya'da 30 koyunu telef eden 2 köpek güvenlik kamerasına yakalandı
14:16  Hırvatistan'da askeri helikopter düştü
14:15  Ankara'da 3,9 şiddetinde deprem
14:15  Depremin yıktığı evde yaşamaya devam ediyorlar
14:09  Depremin ardından Diyarbakır'da 8 bina yıkıldı, 16 binada ağır hasar var
27.01.2020 14:16:37