AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Erdoğan öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Barış Pınarı Operasyonu'nda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70'i yerli. Türkiye eski Türkiye değil, 'höt' dediğiniz zaman kenara çekilecek birileri yok başında Recep Tayyip Erdoğan var ve onun öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz." dedi.Kurtulmuş, Erzurum Büyükşehir Belediyesince yaptırılan, şehrin trafik akışını büyük ölçüde rahatlatacak Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy Yolu'ndaki Barış Pınarı Viyadüğü'nün açılışında konuştu.Erzurum'un kurtuluş mücadelesinin kalesi ve sembol şehirlerinden olduğunu belirten Kurtulmuş, açılışı yapılanı viyadüğe Barış Pınarı isminin verilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.Kurtulmuş, şöyle konuştu:"İnsanlar bazen içinde yaşarken, yaşadıkları olayların ne anlama geldiğini pek bilmeyip yeterince anlamayabilir. Barış Pınarı önemli operasyondur. Çünkü bu topraklarda bulunmanın ağır bedeli var. Anadolu toprakları ve kıtası dediğimiz bu coğrafya, tarih boyunca bereketli hilal denilen Anadolu toprakları, Doğu Akdeniz, Filistin toprakları, Irak ve Bağdat, bütün bu coğrafyanın merkezi olmuş, o hilalin tabiri caizse en önemli noktasını oluşturmuştur.""Türkiye artık eski Türkiye değil"Kurtulmuş, söz konusu bölgelerde tarih boyunca olayların cereyan ettiğine dikkati çekerek, Türk milletinin bin seneyi aşkındır bu topraklarda bulunduğunu ve bulunmanın da bedelini ödediğini dile getirdi.Türkiye ve aziz milletin tarih boyunca emperyalizmin oyununa çomak sokup oyunları bozduğu gibi yine bozmaya devam edeceğini belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:"Bunlar şöyle düşünüyorlardı, 'Türkiye eski Türkiye, 'bir mektup yazarız geri dururlar, kenarda dur deriz, dururlar' ama unuttukları bir şey vardı. Türkiye artık eski Türkiye değil. Barış Pınarı Operasyonu'nda kullanılan silah ve mühimmatların yüzde 70'i yerli. Türkiye eski Türkiye değil, 'höt' dediğiniz zaman kenara çekilecek birileri yok başında Recep Tayyip Erdoğan var ve onun öncülüğünde kahramanca ilerliyoruz."Suriye'nin kuzeyinde terör devleti oluşturmak istenildiğini anımsatan Kurtulmuş, "Barış Pınarı Harekatı terör koridorunu yıkmak, bölge halkı arasına fitne sokma senaryosunu ortadan kaldırmak, burada yuvalanan teröristler vasıtasıyla Türkiye'nin köşeye sıkıştırılmasını önlemek için yapılmıştır. Barış Pınarı Harekatı, bir asır evvel dedelerimizin kahramanlıklarıyla yarım kalan o hesaplarını yeniden açmak isteyenlerin hesaplarını kapatmak için yapılmıştır." dedi."Sözlerini tutmazlarsa üzerimize düşeni yaparız"Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direnişi, cesareti ve asla kimseye pabuç bırakmayan tavrı dolayısıyla Türkiye'nin bu noktalara geldiğini ifade etti.Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Allah Cumhurbaşkanımızdan,ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden ve milletimizden razı olsun. Milletimizin dua ve desteğiyle bu operasyonlar başarıyla yapıldı. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sözlerini tutarlarsa ne ala, tutmazlarsa bölgeden teröristlerin çıkarılması için üzerimize düşeni yaparız." ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, milletin birlik ve beraberliğini bölmek isteyenlere inat tek vücut olacaklarını vurgulayarak, Müslüman Türk milletinin kıyamete kadar yaşaması dileğinde bulundu.Türk milletinin yeri, zamanı ve vakti geldiğinde her türlü destanı yazmaya hazır olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Bu millet hep beraber şehit olmaya, ya Allah diyerek ayağa kalkmaya ve bütün emperyalistlere ders vermeye hazırdır. Sekmen beyin Erzurum'da olması önemli imkan ve şans. Canla, başla bir atom karınca gibi çalıştığını biliyoruz. Allah daha nice hizmetler nasip etsin. Erzurum Valisi de aynı atom karınca gibi çalışkan. Valimiz ve bakanlarımızla AK Parti iktidarı döneminde güzel hizmetler yapıldı." diye konuştu.Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Okay Memiş'e kente yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti, ardından kent protokolüyle birlikte viyadüğün açılışını yaptı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın birbirinden güzel marşlar seslendirdiği açılışa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ile Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.