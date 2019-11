AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Ezanlar kıyamete kadar okunacaktır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cami minaresinde yabancılara karşı, işgalcilere karşı, ezan okuyarak bağımsızlığını ilan etmiş olan bir milletiz. Cami bu anlamda 5 kere bize bunu hatırlatıyor." dedi.

Kurtulmuş, Gülyalı ilçesindeki tarihi Kestane Mahallesi Merkez Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi caminin yeniden onarılarak ibadete açılışından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Camilerin günde 5 vakit Müslümanlara "Allah'u ekber" sesleriyle çağrı yapan bir yer olduğunu belirten Kurtulmuş, bu özelliğiyle camilerin milletin bağımsızlığının da sembolü olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Sütçü İmam'ın, Nene Hatun'un hikayelerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Cami minaresinde yabancılara karşı, işgalcilere karşı, ezan okuyarak bağımsızlığını ilan etmiş olan bir milletiz. Cami bu anlamda 5 kere bize bunu hatırlatıyor. Ne yazık ki geçmiş dönemlerde 18 sene bu memlekette şu minarelerden, belki burada da öyle okundu yaşlılar varsa düzeltsin, 'tanrı uludur, tanrı uludur, tanrıdan başka yoktur tapacak' diye maalesef ezan diye bir şey dinletildi bu millete."

Milletin bunlara hiç itibar etmediğini belirten Kurtulmuş, "Yeniden Allah'u ekber sesleri içerisinde Allah'a çok şükür Türkiye'nin her yerinden ezanlar okunmaya başladı. Kıyamete kadar da okunacaktır." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş "Hep diyoruz ya bayrak inmez, ezan susmaz, bunlar bizim için sembol olmuş şeylerdir." diyerek, "Nasıl bayrağımız, ay yıldızımız, bağımsızlığımızın istiklalimizin, istikbalimizin, geleceğimizin, bu topraklarda hür bir şekilde, dimdik ayakta duruşumuzun bir sembolüyse, 5 vakit bize seslenen ezan da aynı şekilde istiklalimizin, bağımsızlığımızın ve istikbalimizin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Milletin her yerde ve her zaman hem ezanına hem de bayrağına sahip çıktığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü ezana bayrağa sahip çıkmak, vatana sahip çıkmak gibidir, millete sahip çıkmak gibidir, onunla eş anlamlıdır. Her yerde, hatta bazen hayret ederiz, çok yoksul muhitlerde, mahallelerde bile önce insanlar camilerini inşa ederler, ceplerindeki üç kuruşu cami için harcarlar. Bunu gerçekten hem cami yapıp kendilerini cem edecek, toplayacak, demin söylediğim, Kabe'nin bir şubesi olacak mekan olarak görürler hem de aynı zamanda birliğin, beraberliğin, istikbalin ve istiklalin bir sembolü olarak görürler."

Caminin açılış törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA