AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Her alanda güçlü bir Türkiye kuracağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İddiamız, yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye 'yi kurmaktır. Her alanda, ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye'yi ortaya koymaktır." dedi.Kurtulmuş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konulu konferansta, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu söyledi.Önemli ve zor bir coğrafyada yaşandığını anlatan Kurtulmuş, Türk milletinin tarihte çok büyük medeniyetler kurup, çok büyük gelişmelere imza attığını dile getirdi.İnönü Üniversitesinin kuruluşundan bu yana fevkalade büyük bir mesafe aldığını aktaran Kurtulmuş, "28 Şubat'ın karanlık dönemlerinde İnönü Üniversitesi, despot yöneticilerin zulümleriyle anıldı. Şu üniversitenin kapısında 17-18 yaşındaki kızların hüngür hüngür ağlayarak nasıl dışarıya gittiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Allah'a çok şükür o karanlık dönemler geride kaldı. Şimdi Malatya Üniversitesi ilik nakliyle, karaciğer nakliyle anılıyor, inşallah bir müddet sonra İnönü Üniversitesi onkoloji servisindeki üstün hizmetleriyle anılacak." şeklinde konuştu.İddia, irade ve ahlak esaslarının unutulmaması gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:"İddiası olmayanın geleceğe dair de yapacak bir şey olmaz. Herhangi bir iddiası olmayanın bugün de gerçekten bir kıymeti harbiyesi olmaz. Onun için her birimizin hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda iddiamızın, irademizin ve ahlakımızın olması lazım. İddiamız, yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye'yi kurmaktır. Her alanda, ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye'yi ortaya koymaktır. İşte son zamanlarda görüyorsunuz, bu coğrafyada hele hele bu kadar çok insanın, bu kadar çok emperyal gücün gözünü diktiği bu coğrafyada Türkiye güçlü olmazsa ayakta duramaz. Barış Pınarı Operasyonu, ondan önceki dönemlerde de Türkiye'nin terörle mücadelesinde gerçekten ortaya koymuş olduğu bu mücadele bir şeyi gösteriyor, biz, ele güne muhtaç olmadan kendimiz güçlü olmak zorundayız.""Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız"Geçmişte bu alanda karşılaşılan zorluklara değinen Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Terörle mücadele sırasında özellikle Amerikalılardan insansız hava araçlarını almak için neredeyse 3 sene kapılarında bekledik. Oyaladılar, kötü komşu adamı ev sahibi yapar, iyi ki oyaladılar, Türkiye kendi İHA'larını yaptı. Eğer biz kendi İHA'larımızı yapmış olmasaydık bugün Barış Pınarı Harekatı'nda bu kadar etkili bir sonuç asla elde edemezdik. Her alanda güçlü ve öncü olan bir Türkiye olacağız. Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız. Türkiye'nin güçlü ve büyük olması sadece maddi bir güç elde etmek istediğimiz için değildir. Türkiye'nin güçlü ve büyük olması bölge halkları başta olmak üzere dünyadaki mazlum bütün milletlerin hayrına olacak bir gelişmeyi inşa etmek içindir. Dolayısıyla hedefimiz, idealimiz, birinci iddiamız yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmaktır.""İkinci iddiamız adalete, hakkaniyete dayalı bir dünya sistemi kurabilmektir." diyen Kurtulmuş, dünyada güçlünün hakkını korumak, güçlünün imkanını artırmak için kurulmuş bir sistem olduğunu anlattı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bu sistemin değişmesi gerektiğini vurgulayarak "Belki biz göreceğiz görmeyeceğiz ama buradaki genç kardeşlerim Allah ömür verirse mutlaka bir gün yeni bir Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu, yeni bir dünya sisteminin kurulduğunu görecek ve buna inşallah şahit olacak." dedi.Üçüncü iddialarının mazlumların öncüsü, kimsesizlerin kimsesi olmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dünyada sadece Müslüman milletlerin değil bütün mazlum milletlerin sözcülüğü ve öncülüğünü yapmaktır. Bu üç büyük iddiayı kim olursak olalım önümüze bir ana hedef olarak koyacağız. İster siyasetçi, ister iş adamı, ister öğretim üyesi, ister öğrenci olalım bu üç temel iddiaya sahip olmayan bir nesil, Türkiye'yi daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyamaz." ifadelerini kullandı."Adalet, mülkün temelidir, toplumların direğidir"Toplumsal değişimin yasaları, kuralları bulunduğunu, bunların başında adaletin geldiğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Adalet mülkün temelidir. Adaleti çekersek mülk düşer. Adalet, konuşması kolay gerçekleştirilmesi en zor toplumsal sorumluluktur. Adalet, toplumun en yoksul, gariban, çaresiz insanın hakkını en güçlüden söküp alabilmek sanatıdır. Adalet sadece mahkemelerde 'şuna 5 yıl verdik, şuna 10 yıl verdik' değildir. Adalet, mülkün temelidir, toplumların direğidir. Hiçbir toplum adaleti tesis etmeden ileriye gitmedi ve gidemez. Hiçbir toplum, hiçbir medeniyet adaleti tam manasıyla uygulamadan büyük bir dünya medeniyeti olamaz. Adaletin de iki ayağı vardır. İkisinin de sağlam olması lazım. Eğer birisi eksik olursa aynen bir adamın topal yürümesi gibi o zaman adalet de eksik olur. Bunlardan bir tanesi eşitlik, diğeri özgürlüktür."Toplumların ileriye gitmesinin ikinci önemli unsurunun ise emanet olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bir diğer unsur da insandır. İnsanlar değişmedikçe toplumların iyiye veya kötüye değişmesi söz konusu değildir. Dünyanın en despot insanı ya da yönetimi hiçbir toplumu istediği gibi değiştirmeye muktedir olamaz. Dolayısıyla insanı esas alan, insanı önceleyen bir toplumsal değişim anlayışına sahibiz. Yani jakoben olamayız, yani tepeden inme toplumu değiştirecek, düzenleyecek bir anlayış içerisinde olamayız." diye konuştu.AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, kim ne yaparsa yapsın bu topraklarda kıyamete kadar birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşanacağını vurgulayarak, gençlere güvendiklerini bildirdi.Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı.