AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Müptezel bir iftira var"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Beştepe 'ye giden CHP'li siyasetçi" iddialarına ilişkin, "Ellerine, yüzlerine bulaştırdıkları müptezel bir iftira var." dedi.Kurtulmuş, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Malatya'nın sembol şehirlerden biri olduğunu ifade etti.Türkiye'nin son derece zor bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Türkiye, her gün birtakım yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalıyor. Bir taraftan Barış Pınarı Operasyonu ile birlikte hemen güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletini elimine ediyoruz, diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon ve petrol arama faaliyetleri dolayısıyla el aleme laf anlatmak, duruşumuzu net bir şekilde ortaya koymak durumunda kalıyoruz. Diğer taraftan her gün S-400'ler meselesi üzerinden Türkiye'ye karşı bir siyasi gündem oluşturmak isteyenlere karşı tavrımızı ortaya koyuyoruz. ya da F-35 meselesi ya da bir başka yerden bir başka ülkeden sözde Ermeni soykırım meselesiyle ilgili parlamentolarına taşıdıkları siyasi gündemlerle muhatap oluyoruz.""Meydan okumalara karşı dimdik ayakta duruyoruz"Kurtulmuş, Türkiye'nin yaşadığı coğrafyada bedelini ödeyen bir ülke olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye, bütün meydan okumalara karşı dimdik ayakta duruyor, güçlü bir şekilde yoluna gidiyor ve Türkiye, uluslararası arenada her türlü tezini kabul ettiriyor. Kimseden çekinmeden, korkmadan, kimsenin boyunduruğu altına girmeyi asla kabul etmeden, kimsenin siyasi gündeminin bir parçası haline düşmeden, kimseye zulmetmeden bu coğrafyada yaşayan insanların hepsinin hakkını, hukukunu korumak için mücadele ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu süreçte Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mükemmel bir liderliğin ortaya konulması ve aynı zamanda her yerde aynı tezin ve sözün güçlü bir şekilde muhataplarımızla paylaşılmasıdır. Ruslarla konuşuyoruz, görüyorsunuz onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Amerikalılarla konuşuyoruz, onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz, onlara da tezlerimizi anlatıyoruz. Özel toplantılarda Cumhurbaşkanımız masada ne konuşuyorsa, onu meydanlarda da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşuyor. Birisine başka ötekine başka bir şey demiyoruz. Bizim derdimiz, hedefimiz bellidir. Emperyalistlerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bu coğrafyanın yeniden birliğini, dirliğini sağlamak için mücadele ediyoruz."Büyük oyunu gördüklerini, oyunun sadece FETÖ, PYD/PKK meselesi olmadığını aktaran Kurtulmuş, "Büyük oyun, bu coğrafyada bir asır evvel sınırlarını böldükleri halkların bu sefer gönüllerini ve zihinlerini bölmek oyunudur. Türk'ü Kürt'e, Kürt'a Arap'a, Arap'ı Acem'e, Sünni'yi Şii'ye, Şii'yi Sünni'ye düşman etme oyunudur. Oyun, bu coğrafyanın asırlardır emdikleri kanını, iliğini tamamıyla emerek, emperyalist güçlerini besleme oyunudur. Bu oyuna karşı çıkıyoruz, bu oyunu bozuyoruz. Allah'ın izniyle, sizlerin gayretiyle bu oyunu bozmaya devam edeceğiz ve biz bu milletin oyununu oynayarak inşallah daha ileriye gideceğiz." diye konuştu.Kurtulmuş, AK Parti'nin sadece sıradan bir siyasi hareket, siyasi parti olmadığına dikkati çekerek "AK Parti, bir büyük medeniyeti yeniden ihya ve inşa etme hareketinin adıdır. AK Parti, sıradan bir davanın, partinin adı değil, bir büyük medeniyet hareketinin adıdır. Bir dava hareketidir." şeklinde konuştu."İddiamız yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmaktır"Siyasetin bir iddia, irade ve ahlak işi olduğuna inanarak yol aldıklarını bildiren Kurtulmuş, "İddiası olmayanın dünyaya söyleyecek sözü olmaz. İddiası olmayanlar suyun üstünde saman çöpü gibi oradan oraya savrulup dururlar. İddiamız yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurmaktır. İddiamız, yeryüzünde hakkaniyete, adalete dayalı bir dünya sistemi kurmaktır. İddiamız, yeryüzündeki bütün mazlumların öncüsü ve sözcüsü olmaktır." dedi.Kurtulmuş, iddianın yanı sıra çelik gibi bir irade gerektiğini dile getirerek, milletin en zor zamanlarda iradesini ortaya koyduğunu, 15 Temmuz'da geleceğine sahip çıkarak düşmanları defederek, kurulu senaryoları parçalayıp attığını ifade etti.Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarıKurtulmuş, "Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi" iddialarına ilişkin ise "Hala böyle birtakım manüplasyonlarla siyasette nefes alma, siyasette konum kazandırma, siyasette birtakım yalan, iftira vesaire üzerinden konum belirleme çalışmalarına düşüyor olmaları da ne kadar aciz, ne kadar zavallı, ne kadar beceriksiz, ne kadar tutarsız olduklarını da ortaya koydu. Ellerine, yüzlerine bulaştırdıkları müptezel bir iftira var. Milletimiz bunu da görüyor, hesabını sandıkta soracak." şeklinde konuştu.Özlem Zengin'e yönelik ifadelerKurtulmuş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin, şunları kaydetti:"Maalesef 28 Şubat'tan kalma bir söz 20 sene sonra tekrar Mecliste hortlatıldı, 'Şu kadına haddini bildirin'. Malatya 28 Şubat'ı iyi tanır değil mi? Şurada, üniversitenizin kapısında 18 yaşındaki gencecik kız çocuklarına ne zulümler yaptıklarını dün gibi hatırlıyorum. Başlarında 'başörtün var' diye o gencecik kızlarımıza o zulmü yapan zihniyet... İnanın ki ben de şöyle zannediyordum, hepimiz de öyle zannediyorduk, vakit geçti, köprünün altından çok sular aktı, bir daha böyle şeyler olmaz, bir daha böyle şeyler düşünenler olmaz, böyle şeyler telaffuz edenler olmaz zannediyorduk ama 20 sene baktık ki Cumhuriyet Halk Fırkasının zihniyeti olduğu gibi orada duruyor. Evet, özür diledi, bir mana ifade etmez. İnsanın böyle heyecanlı olduğu, kavga ettiği ortamlarda nereden çıkar söz, zihninin arkasından. Oradan zihninin arkasından bir söz çıktı hem de şifre bir söz, bir nottu, bir klişe, bir şifre 'şu kadına haddini bildirin.' Hala Cumhuriyet Halk Fırkasının böyle bir zihniyete sahip olması elem vericidir, üzüntü vericidir.""Cumhuriyet Halk Fırkasının genetiğinin değişmediğine inananlardanım." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bakmayın son İstanbul, Ankara seçimlerinde böyle geniş kitlelere sevimli gelecek laflar söylediğine, sakın kanmayın. Kriz zamanında ne çıkıyor arkadan barışa, kardeşliğe, dostluğa ilişkin bir cümle değil 28 Şubat'ın o ürkütücü, korkutucu cümlesi çıkıyor, 'Şu kadına haddini bildirin'. Bu Cumhuriyet Halk Fırkasının içindeki CHP'li bazı demokrat kardeşlerimizi onları tenzih ederim ama bazılarının zihninin arkasında hala 28 Şubat özlemi, 27 Mayıs özlemi vardır, hatta belki hala bazılarının zihninde İstiklal Mahkemelerinin özlemi vardır. O günler geride kaldı. Bu millet inşallah sadece milli iradeye hürmet ederek, milletin sözüne itibar ederek, sadece demokratik bağlılık içerisinde iktidarın el değiştirmesine dikkat ederek, halka saygı duyarak olgun bir demokrasiyi başaracaktır. Bunun adresi de sizsiniz, bunu sağlayacak olan da sizsiniz, demokrasinin teminatı da AK Parti kadrolarıdır. Ayağa kalktılar koca koca adamlar, tiyatro oynar gibi 'dışarı, dışarı' diye tempo tuttular. Hatırlıyorsunuz, Niye? Dönemin başbakanı o noktayı, zihninin arkasından çıkarıverdi, 'Şimdi buna haddini bildirin.' Artık bu millete haddi bildirecek bu ülkede kimse yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır."AK Parti'nin Türkiye'nin teminatı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, partilerinin ülkede demokrasi ve reform hareketlerini geliştiren önemli bir parti ve davanın adı olduğunu, kongre sürecinde çok daha büyük bir parti olacaklarını sözlerine ekledi.Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.