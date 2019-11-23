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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etmesi Numan Kurtulmuş'un belediye çalışanları tarafından karşılanması Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamında ziyaret etmesi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Kurtulmuş'a...

23.11.2019 01:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 01:14
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etmesi
Numan Kurtulmuş'un belediye çalışanları tarafından karşılanması
Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamında ziyaret etmesi
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Kurtulmuş'a hediye takdimi
Kurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesi
Kurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etmesi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Kurtulmuş'a hediye takdimi
Kurtulmuş'un basın mensuplarına çikolata ikramı ORDU - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da

Altınordu Belediyesi, Numan Kurtulmuş, Aşkın Tören, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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