AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Ordu'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etmesiNuman Kurtulmuş'un belediye çalışanları tarafından karşılanmasıNuman Kurtulmuş'un Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i makamında ziyaret etmesiAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in Kurtulmuş'a hediye takdimiKurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etmesiKurtulmuş'un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etmesiOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in Kurtulmuş'a hediye takdimiKurtulmuş'un basın mensuplarına çikolata ikramı ORDU - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA