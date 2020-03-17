AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "koronavirüs" uyarısı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz.
17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Ülkemiz için, yarınlarımız için."
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kamu spotunu paylaştı.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, paylaşımında, şunları kaydetti:
"Millet olarak, yaşadığımız küresel koronavirüs salgınına karşı yetkili mercilerin uyarılarına bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz gereği titizlikle riayet etmeye özen göstermeliyiz. Ülkemiz için, yarınlarımız için."
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Kaynak: AA
Etiketler : Numan Kurtulmuş, AK Parti, Twitter, Güncel
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