AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan koronavirüse karşı ’birlik, beraberlik’ çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tüm tedbirlerimizi alarak moralimizi, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatımızı en üst seviyede tutarak, koronavirüse karşı savaşı hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabı üzerinden, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamalarına yer verdiği videoyu paylaştı.

Paylaşımında Kurtulmuş, "Tüm tedbirlerimizi alarak moralimizi, yardımlaşma ve dayanışma hissiyatımızı en üst seviyede tutarak, koronavirüse karşı savaşı hep birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Videoda ise koronavirüs denilen küresel bir bela ile karşı karşıya olunduğunu ve büyük bir sınavdan geçildiğini belirten Kurtulmuş, "Hep beraber burada dayanışma içerisinde olacağız, omuz omuza olacağız, eksiklerimizi tamamlayarak devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye 'nin ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde etkin bir liderlik ortaya koyduğunu, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının vazifelerini eksiksiz yerine getirmek için "cansiperane" şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşlarının, bütün vatandaşların devlet-millet kaynaşması içerisinde, bu mücadelenin üstesinden gelmek için kararlı bir şekilde yola devam ettiğini anlattı.

Herkesin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayanışma kampanyalarına destek vereceğiz, Milli Dayanışma Kampanyası başta olmak üzere. İlk andan itibaren alınan ekonomik ve sosyal tedbirleri bundan sonra sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bu zor günleri geride bırakacağız. Bunun için bu süreçte hiç kimsenin konuyu istismar etmemesini, bu konuyu bir siyasal tartışma ortamına çekmemesini, buradan bir siyasi rant elde etmemesini temenni ediyoruz. Hep beraber, farklılıklarımız ne olursa olsun siyasi farklılıklarımız, mezhep meşrep anlayışlarımız, dünyaya bakışımız, hangi farklılıklara sahip olursak olalım hep beraber Türkiye olmanın şuuru içerisinde hatta onun da ötesinde, hep beraber insanlık olarak bu meselede mücadele edeceğiz. Birlik içerisinde, dayanışma içerisinde, devlet millet bütünlüğü, şuuru içerisinde inşallah bu belanın üstesinden geleceğiz."

"Kadere iman, tedbire tevessül, takdire rızadır." diyen Kurtulmuş, tedbire tevessül etmenin, alınan tedbirlere sonuna kadar herkesin bireysel ve toplumsal olarak uymasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Bunu sağladıktan sonra takdire iman edileceğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Böylece bu süreci en az hasarla atlatmış olacağız. Bütün milletimizin bu anlamda dayanışma ruhu içerisinde olmasını, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını, tevekkül ve sabır içerisinde olmasını ama bütün bunların ötesinde, bunların üzerinde herkesin de tedbire en güzel şekilde tevessül etmesini rica ediyoruz, istirham ediyoruz. İnşallah sağlık ve afiyet içerisinde kazasız belasız aydınlık yarınlarda hep beraber buluşacağız."

Kaynak: AA