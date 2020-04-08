AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir.
08.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:38
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"İnsanlığın ve ülkemizin, dayanışma ve paylaşma hissiyatının en yoğun yaşandığı bir dönemde 5 kardeşimizi katleden PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir."
Kaynak: AA
Etiketler: Diyarbakır, AK Parti, PKK, Politika