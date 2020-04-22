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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 23 Nisan mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "100. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu bize milli egemenlik gibi, bağımsızlık gibi, milli dayanışma gibi ve millet iradesinin her şeyin üstünde tutulması gibi temel kavramları bir kere daha hatırlatıyor.

22.04.2020 22:49 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:50
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "100. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu bize milli egemenlik gibi, bağımsızlık gibi, milli dayanışma gibi ve millet iradesinin her şeyin üstünde tutulması gibi temel kavramları bir kere daha hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurtuluş Mücadelesi'nin karargahı ve milli egemenliğin sembolü olduğunu belirterek, Meclisin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü tebrik etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk meclisten itibaren Misak-ı Milli ruhu ile hareket ettiğini ve en zor şartlarda millet iradesine sahip çıkarak "Gazi" unvanını kazandığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle 100. yıl dönümünü kutladığımız Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu bize milli egemenlik gibi, bağımsızlık gibi, milli dayanışma gibi ve millet iradesinin her şeyin üstünde tutulması gibi temel kavramları bir kere daha hatırlatıyor. Biz ülke olarak millet iradesine sonuna kadar sahip çıkan bir geleneği hep birlikte korumak, yüceltmek ve ileriye doğru taşımak durumundayız. Büyük devlet, büyük millet olarak daha nice 100. yıllara diyerek, hepinizin bayramını tebrik ediyorum."
Kurtulmuş, paylaşımında, "Türkiye'nin en zor şartlarında Milli Mücadele ruhunu ayakta tutarak milli iradeye sahip çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadesine de yer verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan 23 Nisan mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, 23 Nisan, Türkiye, Politika , Haber
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