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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "Evde kal Türkiye" çağrısı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım." çağrısında bulundu.

26.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:06
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım." çağrısında bulundu.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye " çağrısına değinerek, şunları kaydetti:
"Modern hayatın getirdiği koşturmaca, çoğu kez bizi en samimi bağlılıklarımızdan uzak tutuyordu. 'Evde kal Türkiye' günlerimizi öncelikle büyüklerimizi, akrabalarımızı ve arkadaşlarımızı arama fırsatı olarak bereketlendirelim. Mesela bugün değer verdiklerimizden 10 kişiyi arayalım."

Kaynak: AA

Etiketler: Numan Kurtulmuş, AK Parti, Twitter, Türkiye, Politika

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Haberler ›› Politika ››AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Evde kal Türkiye' çağrısı Açıklaması - Haberler

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