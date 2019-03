AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Trump'a: "Golan Tepeleri Babanın Malı Mı?"

Kaynak: İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "İşte görüyorsunuz, elin oğlu dün gece yine bir tweet attı. Kimden bahsediyorum? Amerika'nın başındaki adamdan. Ne dedi? 'Artık Golan Tepeleri'ni İsrail'e vermek için statüsünü tanımanın vakti geldi.' Dünya öyle bir tane adamın aklına estiği zaman attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Bir kere onu söyleyeyim! İkincisi, Golan Tepeleri babanın da malı değildir! Kimi kime veriyorsun? Kimi nereye veriyorsun?" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılış törenine katıldı. Açılışta, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş da yer aldı."Sultanbeyli halkı hizmetlerin kadr-ü kıymetini sandığa yansıtacaktır"Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de 30 yıl önce bir arkadaşının evini taşımak için geldiğini belirterek, "O zaman yol yok iz yok. Şimdi Sultanbeyli İstanbul'un parmakla gösterilen ilçesi." dedi. Hükumetin Sultanbeyli'nin mülkiyet meselesinin çözülmesi için özel bir çaba gösterdiğini belirten Kurtulmuş, "Şimdi önümüzdeki dönem Sultanbeyli bu yapılan hizmetlerin karşılığını, 31 Mart seçimlerinde çok güçlü bir şekilde burada Hüseyin Keskin'e, İstanbul Büyükşehir'de Binali Yıldırım Bey'e büyük destek vererek inşallah yapılan bu hizmetlerin kadr-ü kıymetini sandığa en güzel şekilde yansıtacaktır." ifadelerini kullandı.Kütüphane açılışına koşa koşa geldiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Ülkenin en büyük gücü topu tüfeği, savaş uçakları, fabrikaları değildir. Ülkeyi baştan aşağı imar edecek, köklerine ve medeniyetine bağlı, kendisini ve Rabbini bilen gençleri yetiştirmektir." dedi. Kurtulmuş, kütüphaneye adı verilen yazar Mustafa Kutlu'dan da övgüyle bahsetti."Türkiye, 3-5 kuruş için başkalarına el avuç açamaz"Kurtulmuş, "Türkiye olarak güçlü olmak zorundayız. Gücümüzün en büyük kaynağı milletimizdir." ifadesini kullanarak, "Evlatlarımızın, kendi yaşayacakları çağın en güçlü insanları olarak yetiştirmesini sağlamak zorundayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyada ve içinde yaşadığımız dönemde zayıf bir Türkiye, sağa sola savrulan bir Türkiye ayakta duramaz. Bölünür, parçalanır, yıkılır, yok olur gider. Türkiye her alanda güçlü olmak zorundadır. Sanayide, teknolojide, eğitimde, bilimde, kültürde her alanda güçlü olmak zorundadır. Türkiye, ele güne muhtaç olamaz. Türkiye, başkalarının gösterdiği istikamette yürüyemez. Türkiye, 3-5 kuruş için başkalarına el avuç açamaz. Bütün bu alanlarda güçlü olmak için siyasi istikrarımızı, Türkiye'de var olan ekonomik ve siyasi istikrarı korumak, devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yakaladığı bu gücü, bu istikameti kaybetmemek durumundayız." şeklinde konuştu."Golan Tepeleri babanın malı değil"AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin tweetine tepki göstererek, "İşte görüyorsunuz, elin oğlu dün gece yine bir tweet attı. Kimden bahsediyorum? Amerika'nın başındaki adamdan. Ne dedi? 'Artık Golan Tepeleri'ni İsrail'e vermek için statüsünü tanımanın vakti geldi.' Dünya öyle bir tane adamın aklına estiği zaman attığı tweetlerle yönetilecek bir yer değildir. Bir kere onu söyleyeyim! İkincisi, Golan Tepeleri babanın da malı değildir! Kimi kime veriyorsun? Kimi nereye veriyorsun? Ancak bir tarafta İsrail, maalesef tarih boyunda -zaten kısa bir tarihi var- en güçlü olduğu pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Diğer tarafta İslam dünyası bölük pörçük, paramparça. Her tarafında İslam dünyası iradesiz hale getirilmiş. Yönetimler, halklarından kopuk hale gelmiş. Böyle bir ortamda, 'Tam da fırsatını bulduk, zaman bu zaman, fırsat bu fırsattır' diyor. Ancak Türkiye olarak buna müsaade edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İcra Konseyini topladı, bugün İstanbul'da toplantısı yapıldı. Türkiye böyle oldubittilere müsaade etmeyecektir. Nasıl ki, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul eden, yani büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kabul etmediğimiz ve o kararı nasıl Birleşmiş Milletlere taşıyarak, Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın bu kararını tersyüz ettiysek, nasıl İsrail'e Birleşmiş Milletler'de 'dur' demeyi başardıysak, Allah'ın izniyle Golan Tepeleri konusundaki bu hadsizliği de bir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Ancak, bunları yapabilmek için, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilmek için Türkiye'de çok güçlü olmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin bütün bunlara uluslararası alanda bir hak mücadelesi haline dönüştürebilmesi, Türkiye'de güçlü bir iktidara, güçlü bir yönelime, güçlü bir siyasete, güçlü bir ekonomiye dayanmaktadır." ifadelerini kullandı."31 Mart'ta Erdoğan'a 'evet' diyeceğiz"Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Onun için 31 Mart, evet bir belediye seçimi, doğru, ama 31 Mart aynı şekilde güçlü, büyük Türkiye'nin oylanacağı seçimdir. İnşallah 31 Mart'ta sandıklarda Sultanbeyli'de Hüseyin Keksin'i, İstanbul'da bütün ilçelerimizde adaylarımızı, Büyükşehir'de Binali Yıldırım Bey'i açık ara birinci çıkartarak, belediye başkanı seçeceğiz, sonucu alacağız inşallah! Ama daha önemlisi 31 Mart'ta aslında yeniden güçlü bir Türkiye'ye bir kez daha 'evet' diyeceğiz. Yeniden güçlü bir Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha 'evet' diyeceğiz ve yolunu açacağız. Allah inşallah bu millete daha güzel günler gösterecek. Söz de, karar da sizlerin. Siz hep doğrunun, hakkın, haklının yanında oldunuz. Sizler hep yanlışın, batılın karşısında durdunuz. Siz güçlü durduğunuz sürece, siz arkamızda olduğunuz sürece Allah'ın izniyle biz de koşar adım Türkiye için, bütün İslam ümmeti için, bütün insanlık için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah başarılı olacağız. Allah yardımcımız olsun, yolumuz açık olsun, sözümüz kuvvetli olsun, dostlarımız sadık olsun!"Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de, "Dünyada değişim hızlanıp rekabet artarken bölgemizde ve coğrafyamızda değişik güç odaklarına karşı geleceğe yürümek için irada ortaya koymak elzem. Kültürlerin harmanlandığı coğrafya olan ülkemizin coğrafyaya sağlayacağı katkılar önemli bir sorumluluktur." dedi."Sultanbeyli daha da gelişecek""Kitabın kokusunu sindiği mekanlar ve eli kitap ve kalem tutan gençler görmek en büyük arzumuz. Bu kütüphaneden, Türk edebiyatının yaşayan efsanelerinden biri olan Mustafa Kutlu gibi bireyler çıksın istiyoruz." diyen Keskin, "Başladığımızda 55 metrede 2 bin 500 kitabı olan Sultanbeyli'den şimdi 9 kütüphanede 150 bin kitaba dönüşen Sultanbeyli var." diye konuştu.Keskin, ilçedeki kültür ve sanat faaliyetlerinden de bahsederek, "Sultanbeyli değişiyor, gelişiyor, daha da gelişecek ve değişecek. Bir asırdır devam eden mülkiyet problemini tamamladık. Türkiye'nin hiçbir il ve ilçesi için yapılamayanı hükumetimiz Sultanbeyli için yaptı, TBMM'de iki özel yasa ile Sultanbeyli'nin 1 asırlık problemi mazide kaldı. Yenilediğimiz ekibimizle mülkiyet sorunu çözülmüş, ekonomisi düzelmiş Sultanbeyli'de bundan sonraki en önemli projelerimiz sosyal projeler olacak." ifadelerini kullandı.Kaymakam Metin Kubilay da, ilçedeki kültür ve eğitim alanındaki faaliyetlere dikkat çekerek, belediyeye teşekkür etti. Kubilay, "Gençliğin yanında, kültürün ve eğitim alanında bir belediyemiz var. Bütün çalışmalarımız gençlere ve çocuklara yöneliktir." dedi.Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve ilçe protokolü konfetiler eşliğinde kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. - İSTANBUL