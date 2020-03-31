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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Vefa Destek grubu üyelerine teşekkür Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vefa Destek grubu üyelerinin, gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleriyle ülkenin en ücra köşelerindekilere yardıma koştuğunu belirterek, grup üyelerine selamlarını gönderdi.

31.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:18
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Vefa Destek grubu üyelerine teşekkür Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Vefa Destek grubu üyelerinin, gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleriyle ülkenin en ücra köşelerindekilere yardıma koştuğunu belirterek, grup üyelerine selamlarını gönderdi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından, Vefa Destek grubu üyelerine yardımları sebebiyle teşekkür ederek, görüntülerini paylaştı.
Numan Kurtulmuş paylaşımında, "Gönüllerinden yansıyan sıcacık sevecenlikleri ile ülkemizin en ücra köşelerindekilere yardıma koşan Vefa Destek gruplarındaki kardeşlerime yürekten selamlar. İşte dünyaya örnek büyük millet bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Numan Kurtulmuş, AK Parti, Twitter, Politika
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