Haberler » Dünya » Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suriye Barış Pınarı Operasyonu ve Türkiye'nin diğer önemli gündemlerini euronews'e anlattı

12.10.2019 14:21Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi
Bir yandan Suriye Barış Pınarı operasyonu, diğer taraftan ise dünyanın operasyona karşı peş peşe yaptığı açıklamalar gündemdeki sıcaklığını koruyor. Euronews'in RÖP programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş operasyonun neden başlatıldığından, nihai hedeflerine kadar pek çok başlık ile ilgili açıklamalar yaptı. Kurtulmuş'un gündeminde; ekonomi, Kürt meselesi, yeni parti çalışmaları ve yargı paketi gibi konular da vardı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de nihai hedefi nedir?
Euronews.com'da Görüntüle

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Euronews, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:21 Arap Birliği: Türkiye'nin operasyon bir Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı
15:06 Hindistan, Cammu Keşmir bölgesinde kestiği mobil telefon hizmetlerini kısmen yeniden tesis edecek
14:48 Tel abyad'daki köyler teröristlerden temizleniyor
14:36 Almanya sinagog saldırısı: Zanlıdan 'antisemitik ve aşırı sağ' itirafı
14:31 Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi
14:21 Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş euronews'e operasyonu ve Türkiye gündemini değerlendirdi
14:06 Kenyalı atlet Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu
12.10.2019 16:06:12