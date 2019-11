AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " Türkiye 'yi hep beraber daha ileri taşıyacağız ama bütün bunları yapabilmek için de birlikten, beraberlikten, bir arada olmaktan, omuz omuza olmaktan, gönüllerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi birleştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz." dedi. Ünye ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'nin bugün fevkalade önemli bir noktada olduğunu söyledi.Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda uluslararası camiada en çok adından söz edilen ülkelerden birisi haline geldiğini vurgulayarak, "Türkiye, dünyanın süper liginde oynayacak bir güce, imkana ve performansa ulaştı. Allah'a çok şükür daha alacağımız çok mesafe var. Durmayacağız. Bu yer Türkiye'ye yeter, demeyeceğiz. Türkiye'yi hep beraber daha ileri taşıyacağız ama bütün bunları yapabilmek için de birlikten, beraberlikten, bir arada olmaktan, omuz omuza olmaktan, gönüllerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi birleştirmekten asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.Bu coğrafyada büyük meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Türkiye, son birkaç ayı göz önünde bulundurduğunuzda, bir taraftan S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı, bir taraftan F-35 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı, bir taraftan Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerimiz dolayısıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı, bir taraftan YPG, PYD'ye son gaz destek verenlerin o destekleriyle YPG, PYD üzerinden Suriye'nin kuzeyi esas alınarak köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı, bir taraftan göçmen krizi üzerinden yeni bir siyaset oluşturularak Türkiye, bir şekilde köşeye sıkıştırılmaya çalışıldı. Anadolu kıtasında yaşamanın, bu coğrafyada bulunmanın fevkalade büyük bedelleri olduğunu biliyoruz. Bu bedelleri bizim ecdadımız ödedi. Her birinizin ailesinden, Anadolu'nun yeniden ayağa kalkması mücadelesinde şehit olan, gazi olan nice insanlar vardır. Büyük bedelle bu coğrafyayı, bu yurdu, bu memleketi kendimize vatan edindik ve hiç kimsenin bu vatanımızın üstünde söz hakkı olmasına müsaade etmeyiz, kimsenin vatanımıza göz dikmesine müsaade etmeyiz.""Bizim siyasetimiz kendimizi millete vakfetme siyasetidir"Türkiye'nin dik durmasının istenmediğini, ele güne muhtaç bir ülke haline gelmesinin istendiğini belirten Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:"Sadece 7 Şubat 2012'den bu yana, her birimiz bu süreci hatırlıyoruz, yaşadıklarımızı gözden geçirsek, inanın ki bunların herhangi birisiyle bir başka ülke karşılaşsa tarumar olurdu. MİT krizi, arkasından 17-25 Aralık krizi, arkasından Gezi Parkı olayları, arkasından Türkiye'ye karşı ekonomik olarak sürdürülen bir takım suikastlar, bir takım manipülasyonlar, arkasından 15 Temmuz darbe teşebbüsü, arkasından yine ekonomi üzerine odaklanan bir takım manipülasyonlar, arkasından PYD, YPG üzerinden Türkiye'ye savrulan tehditler. Amerika bir taraftan, Avrupa Birliği bir taraftan, bazı ülkelerden Türkiye'yi bir şekilde hizaya sokma çabaları. Bunların hepsini aşarak bugünlere geldik. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın sizler adına, millet adına dik duruşu, feraseti, gayreti ve liderliği sayesinde bütün bu sorunları geride bıraktık Allah'a şükür."Siyasete girdiği 1998 yılında bir büyüğünün, "Eğer siyasete gireceksen zor bir iş. Sana bir soru soracağım ve bunun cevabını bana söyleme, kendi içinde ver. Eğer evet diyorsan siyasete gir." dediğini anlatan Kurtulmuş, "Şu soruyu sordu, 'sen kendini millete vakfetme kararı aldın mı?' Değerli kardeşlerim, bizim siyasetimiz, kendimizi millete vakfetme siyasetidir. Millete tepeden bakmak, millete rağmen siyaset dizayn etmek işi değildir, millete vakfetmek meselesidir." ifadelerini kullandı.Ordu'daki yatırımlarOrdu'daki yatırımların yanı sıra Ünye ilçesindeki projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Eski havaalanının olduğu yerde üniversitemizin yeni kampüs alanı. Orada aşağı yukarı 465 dönüm bir arazi üniversitemize tahsis edildi. Bunu sağladık, temin ettik. İnşallah burada, en kısa zamanda, üniversitemizin Ünye yerleşkesi, çok güçlü binalarıyla halkımızın, milletimizin hizmetinde olacak." diye konuştu.Kurtulmuş, Ünye Kültür Merkezi için de gerekli görüşmelerin yapıldığını, Ünye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yeni yılın ilk üç ayında faaliyete başlanacağını kaydetti.Ordu Şehir Hastanesinin yapılmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini aktaran Kurtulmuş, "Ordu ve Sakarya Şehir Hastanelerinin yapılmasıyla ilgili karar çıkmış ve bununla ilgili de proje ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak noktadadır. Orada da bir karar verilerek neresi olacağına dair Ordu Şehir Hastanesi, bir şekilde uygulamaya başlanacaktır." dedi. Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı.Kurtulmuş, şehidin kardeşinin düğününe katıldıAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, ayrıca Perşembe ilçesinde düzenlenen hamsi festivaline de katıldı.Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı makamlarında ziyaret eden Kurtulmuş, Ünye ilçesinde üniversite kampüsü ile Kültür Merkezi ve Ünye OSB'nin yapılması planlanan alanları inceledi.Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart'ın kardeşi Tuncay Kart'ın düğün merasimine katılan Kurtulmuş, çifti ve yakınlarını tebrik etti.